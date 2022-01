Von PETER BARTELS | Rette sich wer kann: Der Professor mit dem Mundgeruch und sein Tierarzt haben wieder zugeschlagen: Jetzt alle drei Monate Corona-Booster, letzte Woche reichten noch sechs Monate. Schwere Nebenfolgen wie Herzmuskel-Entzündung, Gehirnblutung, Gesichtslähmung? Uuund: Ab 15. März Zwangsimpfung für Praxen, Kliniken, Pflege. Wer wird denn gleich so zimperlich sein …

Offensichtlich immer mehr Menschen. Sie gehen zu Zehntausenden mit Kerzen auf die Straße. Und werden von der Polizei (wie befohlen!) gekesselt, geschlagen, in Södolfs Bayern sogar am Rosenkranzbeten gehindert. Die CDU-Mutti-Demokratur reißt sich mit dem willfährigen Thronfolger, SPD-Lockenköpfchen Alzi-Olaf, endgültig die rotgrüne Maske vom Gesicht. Derweil klappen immer mehr junge Fußballer/Sportler nach der Corona-Spritze/Booster mit schweren Herzproblemen zusammen. Sogar Freizeitsportler wie Julian Tumasewitsch Baranyan. Er schreibt auf der Achse des Guten:

Seit Freitag, dem 14. Januar, bin ich, in erster Linie um ein De-facto-Berufsverbot zu umgehen … „geboostert“. Im Gegensatz zu den ersten beiden Dosen hatte ich diesmal heftige Nebenwirkungen … 11 bis 13 Stunden nach Erhalt der „Booster“-Dosis – diesmal Spikevax von Moderna Biotech – suchte mich extremes Schwindelgefühl heim …

Den Samstag und Sonntag nach dem Schuss in die Schulter litt ich außerdem unter beklemmendem Taubheitsgefühl in den Gliedmaßen und sehr starken Kopfschmerzen. Hinzu kamen geschwollene Lymphknoten im Hals- und Nackenbereich, Kurzatmigkeit bereits bei banalen Spaziergängen – ansonsten laufe ich am Wochenende fünf Kilometer und verabrede mich anschließend noch zum Sparring –, Abgeschlagenheit und stechende Schmerzen im Nacken.

Diese Symptome hielten über drei bis vier Tage, um dann …, überzugehen in eine leichte Erkältung mit Schnupfen, Heiserkeit, etwas erhöhter Temperatur sowie dem bereits erwähnten Restschwindel.“

Abstimmung mit den Füßen

Die Zahl schwerer, massenhaft verschwiegener Folgen (bis zum Tod) der Corona-Impfung geht inzwischen in die Zehntausende. Prof. Mundgeruch? Prof. Schwurbellocke? Dr. vet. RKI? Das Relotius-Magazin? Die Stern-Schnuppe? Alpen-Pravda? Die tazende FAZ? Dali’s längst zerflossene ZEIT? Schlagzeilen? Trommelfeuer von BILD? Nichts. Alle stehen mit hohler Hand in der Bittsteller-Schlange vor dem staatlichen Geld-Schalter: „Notopfer Presse“ für millionenfach selbst verjagter Leser.

Dabei hat die Flucht aus dem rotgrünen Gefängnis längst begonnen, wie einst aus der DDR. Und wieder sind es jene, die der „Staat“ am nötigsten braucht: Krankenschwestern, Altenpflegerinnen. Die Abstimmung mit den Füßen ist ganz unten angekommen, auf dem platten Land. Das „Wochenblatt“ („Kreiszeitung Nordheide Elbe & Geest“) bringt am Samstag auf Seite 17, Rubrik „Stellengesuche“, den Offenbarungseid der deutschen Demokratur-Herrscher: Ungeimpfte suchen einen Job. Sie fühlen sich von der Corona-Spritze wegen Kündigung und/oder aus Angst vor den verschwiegenen Folgen bedroht:

Der Exodus beginnt …

– Exam. Altenpflegerin, nicht geimpft, mit Herz und Gerontopsychiatrie Fachkraft Ausbildung, 20 Jahre Berufserfahrung sucht neuen Wirkungskreis

– Krankenschwester, immer noch aus Überzeugung, mit sehr langer und vielfältiger Berufserfahrung sucht nun eine neue Arbeitsstelle, zum 16.3.2022 ungeimpft

– Examinierte Altenpflegerin, Dauernachtwache, sucht neuen impffreien Wirkungskreis. Gern auch Quereinstieg

– Krankenschwester, jahrzehntelang Erfahrung, c-impffrei, vielseitig interessiert, sucht ab. 16.3.2022 neue Herausforderung

– Zuverlässige ungeimpfte Schwester mit Zusatzquali.-Palliativ, sucht ab 16.3.2022 Langzeitanstellung. 20 J Erfahrung und Herz f. Menschen

– Exam. Pflegekraft ungeimpft aber mit Herz sucht ab 16.3.2022 einen neuen Wirkungskreis auch gerne im Nachdienst

– Ungeimpfte Pflegehelferin, 25 Jahre Berufserfahrung sucht zum 16.3.2022 neue Herausforderung. Freue mich auf Ihre Zusendung

– Krankenschwester, ungeimpft sucht nach über 30 Jahre leidenschaftlicher Arbeit ab dem 15.2.2022 eine neue Herausforderung

– Krankenpfleger, ungeimpft, 16 Jahre Erfahrung in der Palliativarbeit sucht ab dem 15.3.2022 eine neue Herausforderung

– MFA/Kodierfachkraft, 57 J. Ungekündigt, genesen und impfunwillig, sucht zum 1.6. neue Herausforderung, gern fachfremd

– Ex-Krankenschwester, ungeimpft, gesund und zuverlässig, sucht ab 16.3.2022 neuen Wirkungskreis

– Ungeimpfte Bürokauffrau, 56 J. Seit 27 J. In ungek. Stellung seht zum 16.3. neuen Wirkungskreis (gerne Empfang/Telefon)

– Kinderkrankenschwester, ungeimpft und in ungekündigter Position sucht ab dem 16.3.2022 einen neuen Wirkungskreis

Klinik-Chef: „Dramatisch!“

Dr. Christian Pott, ärztlicher Direktor am Krankenhaus Buchholz, zum Wochenblatt: “Das ist dramatisch. Jede Stelle in der Pflege, die nicht besetzt ist, ist ein Problem. Und dieses Problem wird wachsen.“ Unsereiner, der ungeimpfte (!!), alte weiße Mann, kennt den Mediziner (und die Raucherecke) seiner großartigen Klinik aus wiederholter Erfahrung. Das Wochenblatt nennt den Grund der Sorge von Dr. Pott: „Ab 15. März gilt die … Impfpflicht in allen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Also auch in Kliniken.“

Dann bringt das staatstreue Anzeigenblatt auf Seite 9 acht Corona-Artikel („Impfquote mehr als 90 Prozent reicht nicht“) und den unrasiert grinsenden Sozi Frank Piwecki, der eine „Petition gegen Corona-Verharmloser“ startet: „Unangemeldete Demonstrationen … antisemitische Verschwörungsideologien … rechtsextreme Gruppierungen, die Spaziergänge unterwandern …“. Wurmschwänze der Macht und das Grundgesetz …

Natürlich traut sich der untertänigste Wochenblatt-Redakteur nicht, dem SPD-Schwätzer mit ein paar Fragen/Fakten der platten Plapperei, der Lüge zu überführen. Möglicherweise weiß er nicht mal, dass längst die Stunde der Wahrheit geschlagen hat. Im Norden entschuldigt sich die größte schwedische Zeitung („Svenska Dagbladet“) für das Abdrucken der amtlichen Corona-Lügen. England schafft Corona nächste Woche gleich ganz ab…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.