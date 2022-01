Mit seinem Buch „Volksverletzung. Die Deutschen und ihre inneren und äußeren Widersacher“ greift Leon Wilhelm Plöcks in die Vollen. „Plöcks“ ist ein Pseudonym. Hier schreibt ein (einst recht bekannter) Schauspieler, der sich zudem zum Psychotherapeuten und Coach ausbilden ließ.

Der Autor ist einer von denjenigen, die recht spät, aber dann sehr gründlich begriffen haben, was in unserem Land vorgeht. PI-NEWS-Lesern ist er durch sein Essay „Die Allianz“ bekannt geworden, in dem er das Machtprojekt von linker Ideologie und Großkapital skizziert.

Nun hat er sich erneut in eine Sachlage vertieft – wieder mit dem Handwerkszeug, das ihm als studiertem Psychologen zur Verfügung steht. Insofern handelt es sich hier gewissermaßen um eine Tiefenbohrung: Wie kam es, daß die eigene Geschichte den Deutschen nicht als Kraftquell diente, sondern sie als Joch zum Knieen zwang?

Plöcks spricht von einem „psychopolitischen Krieg“, der gezielt die Selbstbehauptungskräfte des deutschen Volkes untergraben habe. Kapitelüberschriften lauten: „Das Imperium“, „Die Agenda“, „Mein Deutschland“, „Der Volksgeist“, „Die Angst“.

Der Autor weist nach, dass die Volkszugehörigkeit eine sehr elementare menschliche Beziehungsebene ist, die in die tiefsten Schichten des persönlichen, vor allem aber des kollektiven Unbewußten führt.

Plöcks‘ schonungslose Diagnose trifft ins Mark – aber, und das macht sein Buch so wertvoll: Er bietet Heilungsansätze für diese gesellschaftliche Verstörtheit. Selbsterkenntnis, das macht Plöcks rasch klar, gibt es nur für denjenigen, der sich dafür öffnen kann, den Dingen auf den Grund zu gehen.

Beispielhaft zitiert er ein Gespräch, das er mit einem Inder führte. Der bemerkte: „Ihr geht mit Eurem Land um, als wäre es eine wertlose Sache, die ihr sobald wie möglich an den Nächstbesten verschenken wollt. Habt ihr denn gar kein Interesse an Eurem Land? Was ist mit euch eigentlich los?“

Der Autor antwortete damals, das liege an der „Nazizeit“. Die Antwort des Inders „traf mich wie ein Schwert: ‚Dann ist es wohl so, dass die Nazis doch noch gewonnen haben, wenn sie noch heute so viel Macht über euer Denken und Fühlen besitzen.´“

Das sollte zu denken geben. Plöcks aber weiß um kurative Mittel. Das Stichwort heißt Selbsterhaltungskraft. Es kann gelingen. Seine letzten Sätze lauten: „Es ist noch alles möglich. Wir dürfen noch träumen von einem anderen Deutschland.“

Träumen. Und mehr noch!

