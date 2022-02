Von PETER BARTELS | Einer hält sich für Napoleon, ein anderer für Hitler – in einer Klapsmühle kann man wunderliche Typen treffen! Im Bundestag sogar einen Mann, der sich für eine Frau hält. Grün-roter Tiefflug über das Kuckucksnest. Unsereiner geniert sich „Reichstag“ zu sagen …

Zum Glück gibt es noch richtige Frauen: Dr. Mariana Harder-Kühnel (47), die offenbar vom Herrn himself dekolletierte Frau im Kurven-Mini … Beatrix von Storch (50), die göttlich-gallige, kluge Adlige. Beide von der AfD! Natürlich? Natürlich! Sie rockten die Frauen-Debatte im Bundestag, hier in Kladde, erst die Störchin:

„Frauen werden abgeschafft!“, das ist der Titel eines Beitrags in der „EMMA“ von der Harry-Potter-Erfinderin J. K. Rowling … Das genau betreiben Sie fast alle hier. Sie fast alle hier sind Frauen-Abschaffer… Sie behaupten, das Geschlecht habe mit Biologie nichts zu tun und jeder könne sein Geschlecht selbst bestimmen. …

„Rowling hat es begriffen: Die Gender-Ideologie gefährdet vor allem Frauen und Mädchen; Männer brechen Rekorde im Frauenschwimmen, Männer in der Damenumkleide, Sexualverbrecher im Frauengefängnis – weil sie sich gerade als Frauen fühlen“…

„Rowling lehnt diesen Quatsch ab und wird deswegen mit obsessiven Hass verfolgt. Die Trans-Ideologie ist totalitär. Wer so offenkundig die Natur, die Wahrheit leugnet, der muss die Wahrheit selbst zum Verbrechen erklären und jeden, der die Wahrheit ausspricht, zum Verbrecher“ …

Roberta (Habeck) wäre Känzlerin

Der Blattschuss der Herzogin von Oldenburg trifft den grün-roten Kuckuck mitten im Flug: „Der Bundestag liefert ein gutes Beispiel: Wenn der Kollege Markus Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt … (der, die, das Bundestagsstenograph*in notiert penibel: Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Halten Sie Ihre Fresse! – Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Jetzt reicht’s!) … dann ist das völlig in Ordnung; es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einzieht und hier als Frau geführt wird, ist das schlicht rechtswidrig … (der, die, das Stenograph*in: Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ekelhaft! – Susanne Menge [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Aufhören! Aufhören!)…

Die AfD-Gräfin ungerührt weiter: „Ich bin Markus Ganserer aber für zwei Dinge dankbar: erstens, weil sein Beispiel uns so schön vor Augen führt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich als Frau verkleidet oder ob man eine Frau ist, und zweitens, weil er die Frauenquote final ad absurdum geführt hat; hätte sich Robert Habeck im richtigen Moment als Roberta bezeichnet, dann wäre Roberta vermutlich jetzt Bundeskanzlerin“ …



Beatrix von Storch final: „Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, meint, jeder, der Herrn Ganserer nicht als Frau akzeptiere, sei transphob. Transphob ist offensichtlich ein anderes Wort für „nicht blöd“ … Nicht blöd sind auch die Initiatoren von „Geschlecht zählt“. Das sind ausdrücklich Feministinnen und Grüne, die nun gegen Ganserers Mandat klagen. Sie verstehen, dass es ohne Biologie keine Frauen gibt und ohne Frauen auch keine Frauenrechte. Der Weltfrauentag ist ein guter Moment, um festzustellen: Ein Fisch ist kein Fahrrad, ein Mann ist keine Frau, und Gender ist gaga.“ (der,die,das Stenograph*in: Gabriele Katzmarek [SPD]: Widerlich! – Weiterer Zuruf von der SPD: Ekelhaft!)

„Kurzintervention“ der GRÜNEN Britta Haßelmann, die wie ein altes Huhn mit Maske ständig in die Rede der Störchin keift: „Was sich die Abgeordnete Storch gerade erlaubt hat, ist niederträchtig, bodenlos, homophob und zutiefst menschenverachtend. Es erschüttert mich zutiefst, dass jemand über eine Kollegin im Deutschen Bundestag so abscheulich und niederträchtig spricht: Tessa Ganserer ist eine von uns. Sie ist meine und unsere Kollegin“… Die alte GRÜNE Henne meint das Hähnchen Markus im Röckchen, das sich Tessa nennt …

Beatrix von Storch kühl: Es gibt bestimmte Voraussetzungen, unter denen man juristisch sein Geschlecht wechseln kann. Markus Ganserer ist als solcher im Bayerischen Landtag geführt worden und hat sich ausdrücklich dagegen entschieden, die juristischen Wege zu gehen, die es benötigt, um sein Geschlecht zu wechseln. Er ist also juristisch weiterhin ein Mann, und er ist biologisch ein Mann“…

Die GRÜNE Vizepräsidentin und Studienabbrecherin (Theologie!) Katrin Göring-Eckardt nach der AfD-Rednerin: „Ich freue mich, dass die Kollegin Tessa Ganserer im Haus ist …“



Tampons über Teheran?

Dann Mariana Iris Harder-Kühnel, AfD: „Als vor 111 Jahren der Weltfrauentag eingeführt wurde, ging es den Frauen um Gleichberechtigung, heute geht‘s immer wieder um das leidige Thema Frauenquote. Ein Blick auf die Regierungsbank reicht, um zu sehen, welche Folge das hat: Eine Außenministerin, die von feministischer Außenpolitik schwadroniert. Was bitte soll das sein, Frau Baerbock? Wollen Sie Tampons über Teheran abwerfen?“ …

Die AfD-Juristin weiter: „Eine Familienministerin, die die Familie abschaffen und durch eine „Verantwortungsgemeinschaft“ ersetzen will. Künftig wird es möglich sein, dass ein Kind einen Vater und drei Mütter hat. Damit wird die für Frauen katastrophale islamische Vielehe in Deutschland de facto legalisiert. SIE alle haben eines gemeinsam: SIE machen Frauen zu Opfern, wo sie gar keine sind, und SIE schweigen dröhnend laut dort, wo Frauen zu Opfern werden“ …



Mariana Harder-Kühnel: „Gender-Unsinn und Queer-Beauftragte werden eben nicht den über 100 000 Frauen helfen, die Opfer häuslicher Gewalt sind. Und sie werden ebenso wenig den Frauen helfen, die von Zwangsverheiratung, Ehrenmorden und sexuellen Übergriffen bedroht werden. All das passiert aber im angeblich besten Deutschland, das es je gab. Durch Ihr politisch korrektes Schweigen machen Sie sich mitschuldig – mitschuldig daran, dass die über Jahrhunderte hart erkämpften Rechte und Freiheiten der Frauen verloren gehen“ …

Und: „Deshalb ist es erforderlich, eine ganz neue Debatte über Frauenrechte zu führen; aber die muss verdammt noch mal ehrlich sein. Dabei geht es eben nicht um Genderwahn oder darum, wie man seine Eltern politisch korrekt benennt, sondern es geht darum, dass wir Frauen uns im Deutschland des 21. Jahrhunderts die Freiheit zurück erkämpfen müssen, angstfrei und ohne männliche Begleitung nachts auf die Straße gehen zu können“…

Und Markus ist eine Frau …

Mariana Harder-Kühnel kommt zum Höhepunkt ihrer Rede: „Es geht um die Freiheit, sich seinen Ehemann selber aussuchen zu dürfen, ihn nicht mit x anderen Frauen teilen zu müssen, oder darum, schon als Kind nicht zwangsverheiratet zu werden. Es geht um die Freiheit, sich als Frau und Mutter auch für drei Kinder und mehr entscheiden zu können, ohne sich dem Risiko von Altersarmut auszusetzen oder sich von kinderlosen Grüninnen als CO2-produzierendes Heimchen am Herd beschimpfen zu lassen. Vor allem geht es um null Toleranz … egal ob es sich um sexuelle oder häusliche Gewalt, um Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung oder Kinderehen handelt“ …

Schließlich: „Aber statt sich um diese echten Probleme zu kümmern, wollen Sie eine Art neues Matriarchat einführen, ein Matriarchat, das so woke, so voller Selbsthass ist, dass es archaischen Kulturen aus der ganzen Welt die Tore öffnet. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Matriarchat plötzlich in einem Patriarchat ganz neuer Qualität aufwacht. Dies wird allerdings nicht so bunt und woke sein, sondern vermutlich burkaschwarz …

Also beenden Sie die Massenmigration! Beenden Sie Ihren konstruierten Kampf der Geschlechter! Lassen Sie Leistung und Qualifikation entscheiden, keine Quote! Dann – und nur dann – werden Sie der einzigen Aufgabe gerecht, die Sie in diesem Hause haben, nämlich dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen, und zwar des ganzen Volkes: der Frauen wie der Männer“ …

Der, die, das Stenograph*in im Bundestag notiert penibel: Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie haben heute wieder gezeigt, dass Sie außerhalb des demokratischen Diskurses stehen! (Gottseidank auch:) Gegenruf des Abg. Tino Chrupalla [AfD]: Sie haben ja gar keine Ahnung, was Sie für einen Stuss erzählen …!).

George Orwell zitierte in „1984“ die totalitären Überwacher so: Krieg ist Frieden … Freiheit ist Sklaverei … Unwissenheit ist Stärke … PI-NEWS fügt 2022 hinzu: Markus Ganserer ist eine Frau …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.