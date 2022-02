Von PI-NEWS Ungarn | Ungarn ist anders. Anders als der Rest Europas.

Anders, weil es schon mit der Sprache anfängt, die keinerlei Gemeinsamkeiten mit den Sprachen der Nachbarländer hat und schwer zu lernen ist.

Anders, weil die demografischen Probleme nicht durch mohammedanische Invasoren, sondern durch eine vernünftige Familienpolitik gelöst werden.

Anders, weil Synagogen keinen Polizeischutz benötigen.

Anders, weil das Christentum noch eine kulturelle Rolle im Leben aller Ungarn spielt.

Anders, weil dort noch die klassische Familie als schützenswert gilt und gefördert wird.

Anders, weil dort Frauen gefahrlos auch nachts noch alleine unterwegs sein können.

Anders, weil das Land schon über 150 Jahre mohammedanische Schreckensherrschaft erlebt hat und die Ungarn keine Lust darauf haben, dass sich das wiederholt.

Anders, weil niemand im täglichen Leben einen Impfstatus nachfragt.

Anders, weil es keinerlei politische Verfolgung und Diskriminierung gibt.

Anders, weil ein Corona-Regime nebst G2, G3 usw. nebst Impfpflicht noch in weiter Ferne liegt und hoffentlich auch bleibt.

Anders, weil Demonstrationen und Kundgebungen aller Art völlig ungestört stattfinden können.

Anders, weil es weder Rundfunkbeitrag noch Hundesteuer gibt.

Anders, weil alle Einwanderer nur dann willkommen sind, wenn sie sich legal im Land befinden, ihr Auskommen gesichert ist und sie sich an alle Gesetze und Regeln halten.

Anders, weil der Personennahverkehr innerhalb des Landes sehr billig und für Personen über 65 sogar völlig kostenlos ist.

Anders, weil in Ungarn Zusammenhalt, Nachbarschaft und Gastfreundschaft keine leeren Phrasen sind.

Anders auch, weil Ungarn eine Regierung hat, die die Interessen der eigenen Bürger vertritt und nicht die Interessen der Globalisten, der EU-Bürokraten linksliberaler Provenienz und sogenannter NGOs, und es hoffentlich auch nach den nächsten Wahlen am 3. April dabei bleibt.

Dies alles mögen Gründe sein, warum es in den vergangenen Jahren vermehrt Zuwanderung aus Westeuropa nach Ungarn gab. Manche sind Flüchtlinge im wahrsten Sinne. Sie flüchten vor politischer Verfolgung, aus Angst um die Sicherheit ihrer Familien, vor der Impfpflicht, vor Indoktrination an Schulen und Universitäten und aus anderen, persönlichen Gründen. Sie suchen ein entspanntes und natürlicheres Leben mit erträglichen Lebenshaltungskosten. Sie möchten ein Leben führen ohne mohammedanische Subkulturen, mitsamt all ihren negativen Begleiterscheinungen, wie sie in Westeuropa üblich sind.

Neben den bereits Ausgewanderten gibt es auch vermehrt Teilzeit-Flüchtlinge, die sich schon mal eine Bleibe in Ungarn suchen, um im Ernstfall eine Anlaufstelle zu haben. Das ist durchaus nachvollziehbar. Auch dass es Gegenden in Ungarn gibt, in denen die Auswanderer aus EU-Ländern schon recht zahlreich sind, vor allem am südlichen und westlichen Balaton (Plattensee) sowie in der Grenzregion zu Österreich. In Budapest und an den Standorten großer Automobilkonzerne gibt es ebenfalls zahlreiche deutschsprachige Auswanderer. Während in Deutschland Personalabbau und Werksschließungen an der Tagesordnung sind, werden in Ungarn neue Werke gebaut und bestehende erweitert, so z.B. von Audi, Mercedes, Suzuki, Bosch, Continental und neuerdings auch BMW. Es besteht Vollbeschäftigung und es wird erwartet, dass im kommenden Sommer etwa 40.000 Arbeitsplätze allein im Dienstleistungsbereich fehlen.

Einer, der im letzten August nach Ungarn ausgewandert ist, ist der patriotische Schweizer Video-Blogger Ignaz Bearth (PI-NEWS berichtete), der zusammen mit seiner Partnerin Bettina gleich mal zu einer ersten Veranstaltung der Deutschsprachigen Gemeinschaft am Balaton Ende 2021 einlud. Die Zusammenkunft, ein Mix aus Musik, Reden und Kennenlern-Treff, war so erfolgreich, dass mittlerweile regelmäßig Donnerstags-Stammtische in unterschiedlichen Lokalitäten stattfinden.

Livestream der Veranstaltung vom 17. Februar 2022 (Teil 1):

Unter dem Label „Deutschsprachige Gemeinschaft am Balaton“ fand an diesem Donnerstag die zweite Veranstaltung mit Programm statt. War die erste noch von ein paar kleinen Anlaufschwierigkeiten geprägt, so hat man daraus gelernt. Die Zusammenkunft war mit ca. 150 Teilnehmern gut besucht und ein voller Erfolg, auch was die Vernetzung der anwesenden Schweizer, Österreicher, Ungarn und Deutschen untereinander betrifft.

PI-NEWS nutzte die Gelegenheit zu einem Besuch. Beeindruckend war vor allem die positive Atmosphäre unter den Anwesenden. Zu offensichtlich war der gemeinsame Wunsch nach Wiederherstellung des Rechtsstaates in unseren jeweiligen Herkunftsländern bzw. der Erhalt derselben in Ungarn angesichts der bevorstehenden Wahlen. Es wird befürchtet, dass die ausländische Wahl-Einmischung in den nächsten Wochen noch zunehmen wird. Brüssel und Berlin wollen den Regime-Wechsel, um Alt- und Neokommunisten zusammen mit Neofaschisten an die Macht zu bringen, die dann als Marionettenregierung unterwürfig alle Wünsche der EU-Globalisten erfüllen sollen.

Es ist geplant, dass eine Delegation der „Deutschsprachigen Gemeinschaft am Balaton“ am 15. März anlässlich des Nationalfeiertags nach Budapest fährt, um am „Friedensmarsch 2022“ zur Unterstützung von Viktor Orban teilzunhemen, zu der wieder hunderttausende Ungarn erwartet werden.

Livestream Teil 2:

Allgemein wird erwartet, und die letzten Umfragen bestätigen es, dass die allermeisten Ungarn keinen Rückfall in linke Verelendung wünschen und die souveräne Politik Orbans, trotz mancher Mängel, dem Status eines Satellitenstaates bevorzugen. Trotz aller Verunglimpfungen und Verleumdungen seitens linker Medien, die auch vor blanken Lügen und Mobbing nicht zurückschrecken, ist davon auszugehen, dass die Vernunft der ungarischen Wähler siegen wird.

Das bestätigte Peter Màrki, ein Funktionär der regierenden Partei FIDESZ, in seinem Kurzvortrag. Gleichfalls antwortete er auf Nachfrage, dass es über die bestehenden Regelungen hinaus keine allgemeine Impfpflicht in Ungarn geben wird, wenn Orban wiedergewählt wird, wovon er ausgeht.

Dr. med. Harald Fischer (AfD) hielt einen Kurzvortrag bezüglich der Covid-Impfstoffe und der mit der Impfung auftretenden Nebenwirkungen und wahrscheinlichen Langzeitfolgen nebst dem Zusammenhang mit dem von den Eliten beabsichtigten Great Reset.

Livestream Teil 3:

Ein Aktivist aus der Querdenker-Szene, der unter dem Pseudonym „Captain Future“ bekannt ist, berichtete über die politische Verfolgung, der sich die demonstrierenden Impfskeptiker derzeit in Deutschland erwehren müssen. Aber auch hier gilt das Motto „Aufgeben ist keine Option“.

Für die Folgeveranstaltungen in den nächsten Monaten wurden bekannte Politiker wie H.C. Strache (ehem. FPÖ) und für den 17. März der österreichische Identitären-Chef und bekannte Vlogger Martin Sellner angekündigt.

Wer sich über die Aktivitäten der „Deutschsprachigen Gemeinschaft am Balaton“ und weitere Termine immer aktuell informieren möchte, kann dem Telegram oder GETTR-Kanal von Ignaz Bearth folgen.