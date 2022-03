Wissen wir Nutzer der Alternativmedien nicht längst alles über Corona? Über C-Politik-, über C-Finanzen, über C-Soziologie?

Eines der definitiv besten Bücher zur Sachlage hatte der Kölner Youtube-Philosoph (nicht abwertend gemeint!) Gunnar Kaiser Ende 2021 veröffentlicht: Der Kult. Über die Viralität des Bösen. Dieses augenöffnende Buch ist ein klares Lesemuß!

Und nun wird Kaiser wenige Monate später in einem anderen Verlag erneut auffällig. Er hat soeben ein schmales Büchlein im Europa Verlag veröffentlicht, das bereits per Titel das Thema vorgibt: Die Ethik des Impfens.

Was heißt Impfung, was heißt Zwangsimpfung, was ist der sogenannte allgemeine Nutzen, was ist, philosophisch gesehen, der sogenannte Menschheitszweck, und wohin führt er? Auf 120 sehr klaren, unpolemischen Seiten und in neun Kapiteln blättert Kaiser die „50 Shades of Gehorchenwollen“ auf und zeigt – stets philosophisch grundiert -, wie wir unsere Mündigkeit wiedererlangen können. Wie wir dem quasireligiösen Wahn um die „Seuche“ entkommen, wie wir Angstmacherei entlarven und zu einer nüchtern-abwägenden Haltung gelangen.

Der Autor weist darauf hin, dass Technikkritik und Machtskepsis vor einigen Jahrzehnten ihre Hochzeit hatten – und zwar geäußert sowohl durch linke, rechte als auch liberale Autoren. Ausgerechnet heute, wo die Körperpolitik hohldreht, gelangen solche mäßigenden Stimmen nicht mehr in die Leitmedien.

In normalen Zeiten wäre dieser bündige, kluge Text die Lektüre für alle Schüler der oberen Klassen! So geht Argumentieren, so geht Nachdenken, so geht Sich-eine-Meinung-bilden!

Kaiser macht klar, dass die Entscheidung für oder gegen die Spritze (Naivling, wer noch von „Impfung“ spricht!) eine durch und durch existentielle ist.

„Mehr denn je können wir unsere Haltung, unsere Befürchtungen und Hoffnungen zum Ausdruck bringen, indem wir uns der politischen Eroberung des Körpers entgegenstellen. Indem wir uns der Vereinnahmung durch den politisch-pharmazeutisch-medialen Komplex und dem Gang in die biodigitale Knechtschaft verweigern. Das ist nicht wenig.“

Wir sind nicht zur Ohnmacht verdammt. Wir dürfen aber nicht darauf warten, dass für uns gehandelt wird. Bleiben wir eigensinnig – auch wenn das mit Opfern verbunden sein kann.

Man darf eines ergänzen: Gunnar Kaiser, der jahrelang als telegener Pop-Philosoph herumgereicht wurde und erst kürzlich durch seine dissidente Haltung im Coronawahn vom Mainstream weitgehend geschasst wurde, hat zwischen Verfassung des vorliegenden Textes und seiner Drucklegung ein erschütterndes Schicksal ereilt. Er hat es selbst öffentlich gemacht: Kaiser (Jahrgang 1976) ist an Krebs erkrankt und tritt seit Wochen tapfer haarlos vor die Kamera. Ihm gelten unsere herzlichsten Genesungswünsche.

Bestellempfehlung:

» Gunnar Kaiser: Die Ethik des Impfens. Über die Wiedergewinnung der Mündigkeit – hier bestellen

» Gunnar Kaiser: Der Kult. Über die Viralität des Bösen – hier bestellen.