Alternative Medien werden immer wichtiger für die Opposition in Deutschland. Zum Glück fächert sich das Angebot dieser wirklich „Freien“ immer stärker auf. Wer an sorgfältig ausgewählter, niveauvoller Literatur Interesse hat, wird bei Ellen Kositza, der Literaturredakteurin der Zeitschrift Sezession, fündig. Sie stellt in Video-Besprechungen Sachbücher und Romane vor.

Passend zur Lage jüngst: die neue, große politische Putin-Biographie des Russlandkenners und Weltwoche-Autors Thomas Fasbender. Fasbender ist ein hellwacher, bestinformierter Beobachter und alles andere als ein „Putinfreund“.

Wer dieses quellengesättigte, journalistisch hervorragend geschriebene Buch gelesen hat, wird mitreden können: Wie es zu all dem kommen konnte – von Putins Kindheit als Hinterhofraufbold über seine KGB-Tätigkeit in Dresden, seine angeblich sechs unehelichen Kinder bis zu dem, was ihn in der Ukraine-Angelegenheit antreibt.

Hier nun Kositzas Video-Rezension. Wer den „Kanal Schnellroda“ auf YouTube noch nicht abonniert hat, kann dies hier nachholen – im Schnitt erscheint jede Woche ein neuer Film.

