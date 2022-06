Deutschland benötigt Energieimporte aus Russland. Ob für Treibstoffe, zum Heizen oder zur Versorgung des Landes mit Elektrizität. Viele Experten und Industriekapitäne warnen eindringlich vor den enormen Wohlstandsverlusten im Falle eines Importstopps. In Politik und Medien bewertet man das jedoch anders. Ganz unverblümt erklären Politiker ihre Bereitschaft, den deutschen Wohlstand im Kampf gegen Russland zu opfern. Speziell in grünen und linken Kreisen scheint man bereit zu sein, einen totalen Wirtschaftskrieg zu führen. Selbst wenn die eigenen Ziele und sogar die eigene Existenz dadurch bedroht werden. Der Journalist Jens Zimmer wendet sich dazu in diesem Video direkt an die linksgrünen Ideologen.

