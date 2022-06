Von KEWIL | Die verbrecherischen Regierungen der USA, der EU und Deutschlands beschlagnahmen schon seit Monaten ungeniert alle Yachten russischer Oligarchen, die sie in die Finger kriegen, und wollen diese völlig gesetzlos enteignen – also in Wahrheit stehlen, klauen, rauben. Eigentum gilt ausgerechnet im verlogenen kapitalistischen Westen nichts mehr.

Diese privaten Yachten sollen nach dem Siegfrieden und der bedingungslosen Kapitulation Putins für den Aufbau der Ukraine verwertet werden, sagen alle, von der EUdSSR-Räuberbraut und ehemaligen Flintenuschi von der Leyen bis zum FDP-Justizbuschmann. Und genau ab da wird es ziemlich lustig.

Die Yachten der Oligarchen kosten im Schnitt bis zu einer halben Milliarde, also 500 Millionen Euro! Die Frage ist, wer soll die kaufen oder ersteigern? Welcher deutsche Milliardär kauft sowas zum Spott in aller Öffentlichkeit, nur dass ihm hinterher jahrelang die Steuerfahndung auf dem Sack liegt? Und welcher echte Milliardär will denn einen gebrauchten Kahn?

Aber wer bleibt denn dann noch? Wer hat soviel Kohle? Der Ruderclub Konstanz, ein queerer Carnevalsverein in Määnz oder die „Omas für Future“? Yachten kann man auch nicht in kleine Stücke schneiden und allen Behinderten oder einem Obdachlosen-Asyl gemeinnützig ein Stück absäbeln.

Oder überlegen sich die Grünen eine Yacht, damit die farbenfrohe Claudia Roth mal wieder in die Südsee kann oder die Greta über den Atlantik – aber auf einer Yacht hätte sie doch ein komfortables Klo und könnte nicht wie bei ihrer letzten Tour nach New York Mitleid heischend, aber vorbildlich öko, auf einem Segelboot in einen grünen Eimer schiffen.

Bleibt eigentlich nur der Staat übrig. Die Bundesregierung und die Länder kaufen im „Sondervermögen Yacht“ die Luxusschiffe zur Erholung für gestresste Politiker, die sich dann auf Donau, Rhein und Elbe richtig erholen oder auch mal geruhsam zur NATO-Tagung nach Oslo oder Mallorca kreuzen könnten. Oder sollte man auf jede Yacht einen Mehrfach-Raketenwerfer montieren und die Schiffe in der Bundesmarine aufnehmen?

Leider geht das alles nicht, denn unser Staat will für die geklauten Yachten doch gar nichts zahlen, sondern im Gegenteil Bares kassieren. Somit bleibt also nur ein Verkauf im Ausland. Aber wer kommt denn da als Käufer in Frage?

Prince Charles? Die Mafia? Ukrainische Oligarchen? Mir fällt einfach niemand ein. Und genau da wird es wieder ernst. Die EU und das untertänigste Germany schneiden sich mit solchen Sanktionen und Diebstählen ziemlich ins eigene Fleisch. Nicht wenige dieser Yachten wurden in Deutschland gebaut, aber wer will sich dann später vom unberechenbaren Deutschland wieder beklauen lassen? Welcher Staat oder Bürger dieser Welt wird im kleptokratischen Westen überhaupt noch irgendwas bestellen oder kaufen, wenn ihm jederzeit die Enteignung droht?

Schon mal dran gedacht, ihr strohdummen Hohlköpfe in Brüssel und Berlin?

