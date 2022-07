Von ALSTER | Was würde wohl der damals geschätzte Journalist und Autor Peter Scholl-Latour (gest. 2014) heute zum Ausmaß der medialen Massenverblödung und auch sonstigen Verblödung sagen, wenn er denn überhaupt noch öffentlich etwas sagen dürfte?

PI-NEWS hat mehrfach auf die Ursachen der „Sonderoperation“ Russlands, die vor allen Dingen medial in Sekundenschnelle zu einem Krieg gegen den gesamten Westen mutierte, hingewiesen. Sieht man einmal von den jahrelangen Vorbereitungen der USA in der Ukraine als militärischen Stützpunkt gegen Russland ab, so war der blutige Krieg der Ukrainer gegen die mehrheitlich im Donbass lebenden Russen schon Grund genug, um militärisch einzugreifen. „Niemand will über diese Seite des Konflikts sprechen“, so Irina Timofejewa, die Organisatorin einer Pro-Donbass-Kundgebung in Hamburg. Sie musste „ihre eigenen Methoden erfinden“, um mit solch einer Demonstration öffentlich den Deutschen mitteilen zu können, was sich in der Mitte Europas wirklich abspielt.

Viel Bildmaterial, darunter Fotos von Kindern, zeigten Opfer, die über acht Jahre lang durch ukrainischen Beschuss getötet wurden (es sollen 13.000 Zivilisten gewesen sein). „Wir wollen, dass die Deutschen mit uns zusammenarbeiten, damit sie sehen können, was passiert, und damit sie begreifen, dass der Donbass acht Jahre lang unter Beschuss, unter Feuer stand“, erklärt sie. Ausnehmend tragisch ist, dass Zivilisten, unter ihnen auch wieder Kinder, im eigentlich befreiten Donbass in diesen Tagen immer noch oder wieder von Ukrainern beschossen und getötet werden – mit deutschen Waffen!!! Dazu „butschan“ die Leitmedien dreist, da sie diese Angriffe und anderes den Russen zuschreiben.

Darüber und über diese Kundgebung der mutigen Frau gab es keinen einzigen Eintrag in den synchronisierten friedensmüden Medien. Schon gar nicht in Hamburg – denn Hamburgs Pakt mit Kiew der Hauptstadt des hochgerüsteten Armenhauses Europas Hamburg paktiert bekanntlich gerne und vorneweg mit ausgesuchten Partnern: etwa mit islamistischen Verbänden per sogenanntem Staatsvertrag. Diesmal ist Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), auch bekannt als Corona-Wellenbrecher und Maskenfetischist, einen Pakt mit der Hauptstadt eines Landes, das ein massives Nazi-Problem hat, eingegangen. Angespornt von der politisch und medial gesteuerten Ukraine-Solidaritätshysterie hat Bürgermeister Tschentscher eine strategische Partnerschaft zwischen Hamburg und Kiew gegründet, den „Pakt für Solidarität und Zukunft“.

Vitali Klitschko ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew. Er und sein Bruder Wladimir sind seit Jahren eng mit Hamburg verbunden. Von hier aus starteten sie ihre Weltkarrieren als Profiboxer. Vitali Klitschko hat ein ähnlich schwaches Gedächtnis wie der ehemalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (Cum Ex) und kann sich etwa gegenüber Al Jazeera an keine Nazis in der Ukraine erinnern. Hier berichtet BBC mit eindrücklichen Bildern, wie Nazis 2014 die Stadt Kiew beherrschen.

Die „Methoden“, die Irina Timofejewa erfinden musste, um die Erlaubnis für eine Donbass-Kundgebung in Hamburg zu bekommen, müssen sehr einfallsreich gewesen sein. Dafür vielen Dank! Wer Extrakte aus Peter Scholl-Latours Buch „Russland im Zangengriff“ lesen möchte, kann hier etwa „Operation Ukraine“ oder „Ukraine, ein Staat im Osten, den die Nato gern vereinnahmen möchte“ einsehen (runterscrollen).

Like