Von CLAUDIO MICHELE MANCINI* | Keine Kohle mehr aus Russland. Kein Öl, schon gar kein Gas und Atomkraft steht auch vor dem Aus. Notfallpläne haben Hochkonjunktur. Unser grüner Habeck, Chef-Verkünder, messianische Lichtgestalt und klimaneutraler Heilsbringer, er hat derzeit richtig Stress. Es gilt, den schmutzigen Realitäten grüner Ideologie das Etikett einer neuen, sozialen Lebensqualität zu verpassen. Die Schlote beim Verstromen der Kohle müssen wieder rauchen. Das sind Schmerzen! [..]

In Habecks Hirn müssen sich die Synapsen im Minutentakt auf Ideen einstellen, die ihm vielleicht den Kopf kosten. Gestern noch waren bei unserem Vizekanzler private Haushalte geschützt, was die Gasversorgung und das Heizen im Winter anbetrifft. Heute ist schon wieder alles anders, nachdem unser Vizekanzler nach wie vor keine Lösung für sein Energieproblem vorweisen kann. Da stehen eben auch frühere Zusagen der Regierung zur Disposition.

Sollte der Ernstfall eintreten, und davon ist angesichts unserer weitsichtigen Energiepolitik auszugehen, dann, so Habeck, werden auch die privaten Haushalte ihren Anteil leisten müssen. Monatelang kein Gas für deutsche Haushalte, ein mögliches Szenario für unseren Weltenretter. Im Klartext: Wohnungen und Privathäuser gelten ab sofort als nicht mehr geschützt. Doch was bedeutet schon „monatelang“ für einen Habeck, wenn er heute noch nicht weiß, ob der Krieg in der Ukraine Jahre dauern wird. [..]

Die Indikatoren eines herannahenden Desasters sind unübersehbar. Die Handelsbilanz Deutschlands rauschte nicht nur in den Keller, sondern seit 30 Jahren das erste Mal ins Minus. Der Wechselkurs zum Dollar brach so deutlich ein wie nie, seit der Einführung des Euros. Die Börse ist massiv auf Talfahrt. Die Inflationsquote kletterte bislang auf über 10 Prozent, ein Ende nicht absehbar. Tausende von mittelständischen Unternehmen wandern wegen hoher Energiekosten aus Deutschland ab. Begreift irgendjemand hier noch irgendetwas?

Man muss kein Wirtschaftswissenschaftler sein, um die Folgen kleingeistiger Subventionspolitik, verbunden mit dem geradezu wahnsinnigen Ausstieg aus der Atomkraft und der folgerichtigen Preisentwicklung am Strommarkt zu verstehen. Man kann es an den täglichen Börsencharts ablesen. Kostete im März 2022 die Megawattstunde Strom noch 39 Euro, liegen wir Stand heute bei 309 Euro – also das Zehnfache. [..]

Maximale Überheblichkeit und gottgleiche Anmaßung, über die einzig wahre und gültige Moral zu verfügen, hat uns punktgenau in eine schwere Krise gestürzt. Was für deutsche Politiker nicht ins Weltbild passte, wurde entweder sanktioniert oder in die Luft gejagt, wie seinerzeit die Atomkraftwerke. Es ist selbst einem Idioten klar: Ohne Energie kann keine Gesellschaft überleben. Mit sehr wenig Energie kommen dann eben nur sehr wenige Menschen über die Runden. Und wie es aussieht, wird der Mittelstand nicht mehr dazugehören. [..]

Eine verantwortungslose, inkompetente und vollkommen ideologisierte Politikerkaste, die offenkundig nicht mehr weiß, was sie tut, befindet sich seit Monaten im Modus panischen Aktionismus. Die Bevölkerung wird mit Spar-Apellen und hohlem Hinhalte-Geschwätz systematisch hingehalten oder betrogen. Und das Einzige, was unserem Herrn Habeck einfällt ist, dass er laut darüber nachdenkt, wann er Millionen deutscher Haushalte das Gas abzudrehen will.

Erstaunlich dabei ist nur, dass in unserem Land noch Ruhe herrscht, obwohl Olaf Scholz in seinem letzten Interview wortwörtlich sagte, dass uns die Sicherheit der Energieversorgung noch jahrelang beschäftigen wird. Und nein, dieses Dilemma hat weder Russland noch Putin ausgelöst. Das nennt man „selbstgewählten Gottesdienst“ und die Gläubigen können nur noch beten.

Wer bis jetzt noch nicht erkannt hat, dass wir in die Zeiten nach dem zweiten Weltkrieg zurückfallen, der ist intellektuell nicht mehr erreichbar. Und wenn ein Politiker, sei es Habeck, Scholz oder wer auch immer, sich weiterhin gegen Laufzeitverlängerungen der Atomkraftwerke stellt, handelt nicht nur dumm, er handelt auch kriminell. [..]

Nur bei einer Gruppe keimt bei mir Schadenfreude auf: Klima- und Grünfaschisten, Umweltträumer und CO2-Vernichter, sie werden die ersten sein, die voller Wut auf jene deuten, die umgesetzt haben, was sie selbst nicht nur wollten, sondern mit ideologisiertem Tamtam und mit politischen und gesellschaftlichen Erpressungen durchgesetzt haben. Immerhin, noch haben sie einen Robert Habeck, der weiterhin mit der Kettensäge hantiert und fleißig die Äste absägt, auf denen die Bürger sitzen. (Den ganzen Text kann man bei „Mancinis Scharfblick“ lesen.)

* Claudio Michele Mancini wurde kurz nach Kriegsende als Sohn einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters geboren und wuchs in der Provinz Verbania am Lago Maggiore auf. 1964 machte er auf einer Klosterschule sein Abitur, studierte in München Psychologie und arbeitete danach als Dozent und Unternehmensberater in Frankreich, Italien, Deutschland und den USA. Im Jahr 2003 erschien seine Satiren-Sammlung Finsterland. Bekannt wurde er durch sein Romandebüt Infamità.

