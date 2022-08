Gestern noch in Düsseldorf (Video des Livestreams hier), heute schon in Köln: Die Bürgerbewegung Pax Europa ist mit ihrer Aufklärungstournee über den Politischen Islam durch Deutschland unermüdlich und trotzt hartnäckig den derzeitigen heißen Temperaturen. Hoch hergehen wird es sicherlich heute auch wieder mit den Hauptrednern Michael Stürzenberger und dem bekannten „Islamistenjäger“ Irfan Peci, der am Freitag Abend noch einen Vortrag in Siegburg gehalten hat (darüber wird PI-NEWS gesondert berichten), von 13 bis 17 Uhr in Köln (Hauptbahnhof-Domseite). Die Veranstalter freuen sich über jeden Interessenten und Unterstützer aus der Umgebung. PI-NEWS wird den Livestream von EWO-Online rechtzeitig zu Beginn der Veranstaltung in diesen Beitrag einbetten.

