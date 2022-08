Seit mehr als 30 Jahren lebt der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie mit der Gewissheit, jederzeit und überall auf seinen islamischen Mörder treffen zu können. 1988, nach der Veröffentlichung seines Romans „Die satanischen Verse“, erließ der damalige oberste Führer des Irans, Ayatollah Khomeini, eine Fatwa, ein islamisches Edikt, in dem er die Moslems aufforderte, den Schriftsteller wegen Blasphemie zu töten. Es ist immer noch ein Kopfgeld von rund 3,3 Mio. Dollar auf den mittlerweile 75-Jährigen ausgesetzt.

Am Freitag um etwa 10.45 Uhr (Ortszeit) war es soweit. Schon kurz nachdem Salman Rushdie im Bildungszentrum der Chautauqua Institution, in der gleichnamigen Kleinstadt nahe Jamestown im County New York, die Bühne betreten hatte stürmte der 24-jährige Hadi Matar, ein schiitischer Moslem auf die Bühne und stach auf den Autor ein. Er verletzte Rushdie, ganz nach moslemischer Art, u.a. schwer am Hals. Für diese islamisch-„ehrenwerte“ Tat war Matar mehr als 600 km von Fairview in New Jersey zum Ort der Lesung gefahren und hatte sich eine Eintrittskarte für das Literaturfestival gekauft.

Nach Aussage von Maj Eugene Staniszewski von der New Yorker Polizei stürzten sich Zuschauer und Mitarbeiter der Institution unmittelbar auf Matar und griffen ihn an. Ein anwesender Polizist und ein stellvertretender Sicherheitsbeamter des Büros des örtlichen Sheriffs griffen ebenfalls sofort ein und verhafteten den islamischen Hassgläubigen noch vor Ort. Ein Arzt aus dem Publikum leistete erste Hilfe, bis der Schwerverletzte in ein Krankenhaus geflogen werden konnte, wo er notoperiert wurde.

Ein ebenfalls anwesender Reporter der US-Nachrichtenagentur Associated Press berichtete, Matar habe etwa 10 bis 15 Mal auf Rushdie eingeschlagen oder gestochen.

Rushdies Agent Andrew Wylie erklärte später, der Autor sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden, die Aussichten seien nicht gut. „Salman wird wahrscheinlich ein Auge verlieren; die Nerven in seinem Arm wurden durchtrennt und seine Leber wurde angestochen“, so Wylie.

Obwohl Hadi Matar Anhänger der „Islamischen Revolutionsgarde Irans“ (IRGC) sein soll sagte der offenbar auf political correctnes getrimmte Polizeisprecher Staniszewski: „Wir haben derzeit keinen Hinweis auf ein Motiv“, berichtet die „New York Post„

Aber sicher doch, der moselmische Messerattentäter ist mit Sicherheit einfach nur ein armer, psychisch kranker Mann, dem man keine Schuld für diese Tat geben könne. Egal wieviel Blut fließt, Hauptsache ist, man verletzt nie und niemals die Befindlichkeiten des Islams und seiner Anhänger.

