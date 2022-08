Es ist ja gut gemeint, wenn unsere Mainstream-Medien die Herkunft von gewalttätigen Tätern verschweigen und sie als „16-Jähriger““, „Jugendliche“, als „Teenager“ oder als „Dortmunder“ bezeichnen.

Damit soll, bei der Häufigkeit der Meldungen, der Eindruck vermieden werden, ausländische Täter wären überproportional bei Gewaltdelikten vertreten. Nachteil ist dabei, dass andere Details unter den Tisch fallen, die geradezu einen Fetisch bei unseren Guten begründen: nämlich die Hautfarbe.

Dies wäre bei dem Dortmunder Senegalesen, über den PI-NEWS am Dienstag berichtete, fast passiert. Doch ein „bekannter Soziologe und Buchautor“ hat aufgepasst. Wahrscheinlich wurde er bei „Senegalese“ stutzig. Hier die Mitteilung eines Professors an die deutsche Öffentlichkeit, zitiert im Westen:

Professor Dr. Aladin El-Mafaalani, der seit 2019 an der Universität Osnabrück lehrt, macht der Polizei in einem Tweet Vorwürfe. Wie El-Mafaalani nun auf Twitter schreibt, habe der getötete Jugendliche eine schwarze Hautfarbe gehabt.

So, so, eine schwarze Hautfarbe. Er könnte auch schiefe Zähne gehabt haben oder einen Buckel, Dauerwelle oder einen Rock und andere Transenutensilien getragen haben. Ändert das was an seinem Messerangriff und an der Notwehr der Polizei?

Ja, offensichtlich schon. In dem Moment, wo „schwarz“ ins Spiel kommt, werden unsere Rassisten von BLM wach. Es gab erste Demonstrationen und es gibt bereits absurde Argumente, die der Polizei die Schuld zuschieben, sie zu Rassisten machen sollen. Der STERN hat sie gesammelt und wir haben sie hier zusammengefasst und kommentiert:

Der angegriffene Polizist hätte keine Maschinenpistole tragen dürfen, da die nur bei Amoklagen eingesetzt werden sollte, so der Bochumer Kriminologe Prof. Thomas Feltes.

-> Vielleicht ist Feltes ja so gut und informiert die Polizei das nächste Mal, dass keine Amoklage vorliegt, wenn er das vorher schon so gut weiß.

Das martialische Auftreten von elf Polizisten mit der automatischen Waffe mache sehr wohl einen Unterschied, weil es bei einem Menschen – vor allem wenn er kein Deutsch verstehe – den Eindruck eines Angriffs erwecke. Krimonologe Feltes: „Wenn der Betroffene nichts versteht, ist ein Angriff programmiert.“

-> Sollen also die Polizisten das nächste Mal vorher eine senegalesische Sprache lernen oder der Senegalese vielleicht Deutsch? Sollen sie den Angreifer ansprechen: „Sprechen Sie Deutsch?“ und wenn er ja sagt, winken, dass die anderen jetzt vorkommen dürfen?

Es fehlte ein Psychologe oder Psychiater, so der Vorwurf von Krimonologe Feltes.

-> Er soll bitte eine Liste zusammenstellen mit allen Dortmunder Psychiatern, die Senegalesisch verstehen (siehe Punkt 2), damit das nicht noch mal passiert. Bitte auch die über hundert anderen Sprachen nicht vergessen und alle sprachbegabten Psychiater auflisten, die an den jeweiligen Wochentagen „Sprachbereitschaft“ haben.

Der Einsatz von Pfefferspray und Taser hätte unterbleiben müssen, da er oft nicht die erhoffte Wirkung zeige. Pfefferspray habe bei psychisch Kranken sogar einen paradoxen Effekt. Sie könnten das als unmotivierten Angriff empfinden und einen „Gegenangriff“ starten.

-> Also: Überhaupt kein Waffeneinsatz mehr gegen einen, der mit dem Messer rumfuchtelt oder auf Polizisten losgeht. Einen Stuhlkreis bilden und bei mangelnder Sprachkenntnis dem Senegalesen vortanzen, dass er sein Messer weglegen soll.

Die Polizei in der Dortmunder Nordstadt, einem sozialen Brennpunkt, sei „nicht gerade für Zurückhaltung bekannt“, sagte Feltes. Er kritisierte, dass in den Köpfen der Polizisten die Maxime fest verankert sei, „das Problem jetzt und sofort zu lösen“. In solchen Fällen sei es aber oft besser, die Lage zu stabilisieren und sich, wenn möglich, zurückzuziehen, sagte der Kriminalitätsforscher.

-> Wenn möglich, zurückziehen. Das war möglich und es ist grundsätzlich immer bei jedem nur denkbaren Einsatz möglich.

Wir wünschen dem Herrn Kriminologen, dass er all seine Weisheiten, besonders das Zurückziehen der Polizei, auch dann einfordert und beherzigt, wenn er auf offener Straße von einem Ausländer überfallen wird, gar noch von einem schwarzen. Wenn der ihm – ohne Deutsch zu beherrschen – unmissverständlich klar macht, dass er jetzt sein Geld und sein Handy haben will, kann er ihm ja erwidern, dass dies bei ihm Aggressionen auslöst und der Räuber gleich mit einem Angriff seinerseits zu rechnen habe. Ironie aus.

Like