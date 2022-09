Am Mittwoch Abend waren in Stralsund 3000 Menschen gegen den Energiepreiswahnsinn auf der Straße – aufgerufen hatte auch der Bürgermeister Alexander Badrow (CDU). Und ein weiterer Bürgermeister ergriff, ebenfalls am Mittwoch Abend, sogar als Redner das Wort. Der Ort der Kundgebung für den Frieden mit 1500 Teilnehmern war brisant: vor der Kaserne im sächsischen Marienberg. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.DerTag am 22. September – das sind einige der Themen:

• Höcke: Lob für Wagenknecht

• Handwerker-Demo: Wer ist willkommen?

• Ukraine: Vom Westen aufgesaugt

• Lafontaine: Klartext über die USA

