Von WOLFGANG HÜBNER | Die Mehrheiten im Deutschen Bundestag bei wichtigen Themen sind bekannt. Aber es soll in Deutschland auch Bevölkerungsmehrheiten für die schärfsten Corona-Regeln außerhalb Chinas geben; Mehrheiten für die Bereitschaft zur materiellen Einschränkung für die Ukrainehilfe und Putin-Ruinierung; Mehrheiten für die Duldung von Inflation für den Erhalt des Euro und der EU-Schuldengemeinschaft; Mehrheiten für weniger Duschen zum Zwecke der Reduzierung von Energieverbrauch; Mehrheiten für mehr landschaftszerstörende Windräder; ja selbst Mehrheiten für die unbegrenzte Aufnahme von Sozialflüchtlingen aus aller Welt.

Demnach gehöre ich bei all diesen Themen zur Bevölkerungsminderheit. Muss ich das hinnehmen, müssen sich alle, die so denken wie ich, diesen angeblichen oder realen Mehrheiten unterwerfen? Sich mit dieser Frage beschäftigen, erzwingt eine andere Frage: Wie kommt es eigentlich zu diesen Mehrheiten? Kommt ihre Erforschung auf seriöse Weise zu Stande? Es bestehen nämlich große Unterschiede dabei, wie Meinungen erforscht werden, welche Fragen dazu gestellt und wie diese ausgewertet werden.

Das westliche Propagandasystem ist in dieser Beziehung unbestritten raffiniert, ausgeklügelt und leistungsstark. Praktisch alle der oben aufgeführten angeblich festgestellten Mehrheiten können deshalb durchaus angezweifelt werden. Nehmen wir aber an, sie würden alle korrekt ermittelt worden sein: Dann bin jedenfalls ich immer noch nicht bereit, mich diesen Mehrheiten widerstandslos auszuliefern. Denn haben nicht gerade in der deutschen Geschichte Bevölkerungsmehrheiten in dramatischer Weise falsch gelegen? Und könnte das nicht wieder der Fall sein?

Ich denke, es gibt gute Gründe, sich keiner Mehrheitstyrannei zu unterwerfen – keiner manipulierten, aber auch keiner realen. Das mag unbequem und auch mit Schwierigkeiten verbunden sein. Doch ist die Chance groß, nach der nächsten deutschen Katastrophe zu der Minderheit zu gehören, die Recht gehabt hat. Nutzt auch nichts, wenn man trotzdem Leidtragender einer solchen Katastrophe ist? Stimmt schon. Aber nach dem Unheil werden Menschen vordringlich gebraucht, die dieses kommen gesehen haben und es nicht akzeptieren wollten. Tun wir also etwas für die Zukunft!

