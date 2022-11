Das Mittelstandsforum für Deutschland e.V. (MSF) ist eine liberal-konservative Wirtschaftsvereinigung. Unter dem Motto „Deutschland braucht bezahlbare Energie“ veranstaltete das MSF am 11. November vor dem Kanzleramt eine gut besuchte Kundgebung.

Erster Redner war Ronald Gläser, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Er begrüßte die Gäste im Namen des Forums und forderte den Kanzler auf, die Energiewende rückgängig zu machen und zu den grundlastfähigen Energieträgern zurückzukehren.

Ihm folgte die sächsische Unternehmerin Heike Winter in einer mitreißenden Rede. Sie wies unter anderem darauf hin, dass Russland jahrzehntelang ein zuverlässiger Energielieferant gewesen ist. Höhepunkt ihrer Rede war ihre Einladung an die Adresse der Grünen-Politiker

Baerbock, Habeck und Hofreiter, doch für vier Wochen in ihrem Betrieb mitzuarbeiten, um so in den unmittelbaren Kontakt mit der arbeitenden Bevölkerung zu kommen und deren Gedanken und Argumente kennenzulernen.

Florian Hoffmann, Bundesvorsitzender des Mittelstandsforums, warf sodann dem Kanzler unverantwortliches Versagen vor, indem er große Teile der Bevölkerung in die Verarmung treibe und durch die Gerierung Deutschlands als Kriegspartei de facto den Waffenstillstand

von 1945 aufgehoben habe.

Abschließend hielt Steffen Kotré, Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender des Vereins für Energie Sicherheit e.V., ein beeindruckendes Plädoyer für den wirtschaftlichen Mittelstand als wichtigstem Träger der Ausbildung in Industrie und Handwerk und als Rückgrat in der Bewältigung der finanziellen Lasten des Staates.

