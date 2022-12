Von MANFRED W. BLACK | Eine junge Frau aus Bergen (Landkreis Celle) hat Furchtbares erleben müssen. Sie ist gleich von zwei „Männern“ – so heißt es in der Celleschen Zeitung (CZ) nebulös – auf bestialische Weise geschlagen, vergewaltigt und bespuckt worden; darüber hinaus haben die Sexualverbrecher ihre Taten gefilmt – und auf ihr Opfer uriniert.

Nun stand das schwer kriminelle Duo vor der 4. Großen Jugendkammer des Landgerichts Lüneburg. Der Vorsitzende Richter Michael Herrmann spricht von einem „fürchterlichen Martyrium“, das die deutsche 24-jährige Maike P. (Name geändert) hat erleiden müssen.

Zeitung verschweigt ethnischen Hintergrund

Die CZ berichtete mehrmals ausführlich über den Prozess, in dem jetzt das Urteil gefällt worden ist. Die Zeitung bemüht sich jedoch auffällig, die Ethnie der Sexual-Straftäter zu verbergen.

Einer der Täter, der 21-jährige Cenk D. – die Zeitung nennt ihn einen „Hamelner“, weil der Verbrecher an der Weser „wohnhaft“ ist – muss nun womöglich für fünf Jahre ins Gefängnis.

CZ nennt älteren Täter einen „Kumpel“

Die CZ schreibt eher verharmlosend, sein „zwei Jahre älterer Kumpel“ – er heißt Attila B. und ist 24 Jahre alt – müsse wahrscheinlich sieben Jahre in eine Justizvollzugsanstalt (JVA). Sicher ist das freilich nicht.

Denn die Verteidiger haben flugs Rechtsmittel eingelegt. Es ist zu befürchten, dass am Schluss des Berufungsprozesses ein erheblich milderes Urteil beschlossen wird.

Die Täter sind allerdings am letzten Tag des Prozesses in Lüneburg festgenommen worden – wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Sie kommen – vielleicht nur vorläufig – in Untersuchungshaft.

Medien berichten nur die halbe Wahrheit

Fast alle Zeitungen, die über den Prozess in Lüneburg berichten, verschweigen tunlichst, dass die brutalen Gewaltverbrecher keine indigenen Deutschen sind.

Die Wahrheit lautet: Attila B. ist – einer Meldung der Bild-Zeitung zufolge – Türke. Dass er in die Türkei ausgewiesen werden müsste, davon ist keine Rede – weder vor Gericht noch in den Medien.

Cenk D. ist Deutsch-Türke, also juristisch Deutscher mit Migrations-Hintergrund. Ob beide – wie es in ähnlichen Fällen oft der Fall ist – seit längerer Zeit als „Flüchtlinge“ hier in Deutschland auf Kosten des Sozialstaates (also des Steuerzahlers) leben, ist nicht bekannt.

