Von MANFRED W. BLACK | Am Wochenende ist im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord eine 35-jährige Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Etliche Medien haben darüber berichtet – viele brachten sogar mehrere Artikel über die Bluttat.

Doch nahezu alle Zeitungen und Rundfunkanstalten verschweigen, wer genau der Messerstecher ist. Es heißt meist nur nebulös – ohne dass weitere Einzelheiten genannt werden –, es handele sich um den ehemaligen Lebensgefährten des Opfers. Die Fahndung nach dem geflohenen Täter lief bisher erfolglos.

Zeitung nennt Farbe des Flucht-Fahrrades – aber nicht die des Täters

Polizeiangaben zufolge hielt sich die Frau mit ihrem sechs Jahre alten Sohn und ihrem neuen Partner gegen 16.30 Uhr vor einem Wohnhaus in der Meister-Francke-Straße auf, als plötzlich der 43-jährige Gewalttäter auftauchte. Augenzeugen berichten von einer lautstarken Auseinandersetzung auf der Straße – es sei auch geschrien worden.

Der Täter soll die Frau zu Boden gestoßen und mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen haben. „Ihr sechs Jahre alter Sohn musste die furchtbare Gewalttat mit ansehen“, schreibt das Hamburger Abendblatt. Der neue Freund (27) hat laut um Hilfe geschrien. Er versuchte, die Frau zu schützen und wurde deswegen ebenfalls attackiert, er hat aber wohl keine schweren Verletzungen erlitten.

Das Abendblatt weiß: „Anschließend flüchtete der Täter auf einem dunklen Fahrrad in Richtung Lorichstraße.“ Die Zeitung kennt also sogar die Farbe des Flucht-Fahrrades. Die Tatsache, dass der Täter ein afrikanischer Schwarzer ist, lässt das Abendblatt allerdings einfach unter den Tisch fallen. Die Zeitung schreibt jedoch immerhin – am Ende des Artikels –, der Messerstecher sei „dunkelhäutig“.

Die Ethnie des Täters wird verheimlicht

Beim NDR heißt es dazu: „Die 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie musste notoperiert werden“. Eher beruhigend fügt der ARD-Sender schnell hinzu, das Opfer sei „inzwischen außer Lebensgefahr“.

Auffällig ist, dass der ARD-Sender, wie nahezu alle anderen Medien auch, den ethnischen Hintergrund von Opfer und Täter bis heute verschweigt, obgleich die Ethnie zumindest des Messerstechers längst bekannt ist.

Eine überraschende Rolle spielt dabei die Bild-Zeitung. In ihrem Internet-Artikel wird die Ethnie genannt, allerdings eher beiläufig. Anders in der regionalen Bild-Druckausgabe für Hamburg: Hier nennt die Boulevard-Zeitung schon in der Schlagzeile („Ghanaer sticht Ex (35) auf der Straße nieder – Not-OP!“) Ross und Reiter.

Der Messerstecher kommt aus Ghana

In der gedruckten Zeitung vom 30. Januar liest der Leser auch Details über die Gewalttat: Der Täter habe sein Messer in den Rücken, den Bauch und in einen Arm der Frau gerammt.

Dann schreibt Bild, dass der Messerstecher aus Ghana stammt. Unklar bleibt ebenfalls bei der Bild-Zeitung, ob die attackierte Frau eine Deutsche oder eine Ghanaerin ist.

Wovon der Täter, das Opfer und das Kind hierzulande leben, erfährt man auch bei Bild nicht. Vermutlich sind alle beteiligten Personen langjährige Empfänger der deutschen Sozialhilfe.

