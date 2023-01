Von WOLFGANG HÜBNER | Der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Müller legt unter dem Titel „Scheindemokratie“ ein Buch vor, das vielen in seiner Partei gar nicht gefallen wird. Denn auch wenn Müller nach eigener Aussage die AfD „konstruktiv“ kritisieren will, ist es doch eine deftige Abrechnung mit etlichen Personen und Strukturen in der derzeit einzigen politischen Kraft im Bundestag, die den Namen Opposition verdient.

Diese einsame Rolle im politischen Kräftespiel Deutschlands darf natürlich nicht gegen Kritik, zumal konstruktiv intendierte, immun machen. Doch sollte diese so beschaffen sein, dass einer überlegten Analyse Vorrang gegenüber – durchaus verständlichen – persönlichen Motiven der Rechtfertigung gegeben wird.

Das ist in Müllers Buch nicht immer der Fall. Und daran leiden auch die Passagen in dem Buch, in denen dem Verfasser nur zugestimmt werden kann, also zum Beispiel seine Entlarvung des deutschen politischen Systems als „Scheindemokratie“. Müller ist ausdrücklich dafür zu loben, nicht nur zu sagen, was falsch läuft, sondern sich auch weitreichende Gedanken darüber zu machen, wie es besser in Deutschland gehen könnte.

Deshalb wird die Behauptung auf dem Buchdeckel, der ehemalige Bundestagsabgeordnete werbe für „ein neues, souveränes und menschliches politisches System“, im Text durchaus eingelöst. Müller entwertet jedoch leider selbst seine diskussionswürdigen Gedanken, indem er sich immer wieder für seine Rolle im parteiinternen Gerangel um Posten und Macht rechtfertigt, dabei kräftig austeilend.

Das wäre glaubwürdiger, wenn der Franke aus Würzburg freiwillig auf eine zweite Wahlperiode verzichtet hätte. Doch der Volkswirt mit langer beruflicher Erfahrung im Firmenmanagement ist für die Bundestagswahl 2021 von seinem bayerischen Landesverband nicht mehr nominiert worden, eine Wunde, die in Müller noch nicht verheilt ist und nicht wenig zur Motivation beigetragen haben dürfte, das Buch zu schreiben.

Es wäre zu oberflächlich, nur von einem Rachefeldzug eines zweifellos patriotisch gesinnten Mannes zu reden, der oft an bürokratischen Parteistrukturen und wenig alternativen Parteikollegen verzweifelt ist. Der ernüchternde Einblick ins Innenleben der AfD ist nicht deshalb falsch oder zu ignorieren, weil er von einem stammt, der Außenseiter war und sich in dieser Rolle auch recht wohl gefühlt haben mag.

Wer sich fragt, warum die AfD in diesen Zeiten von Inflation, staatlichen Auflösungserscheinungen und außenpolitischem Vasallentum zum Schaden des Volkes nicht sehr viel besser dasteht, wird aus der Lektüre von „Scheindemokratie“ wichtige Hinweise bekommen. Hansjörg Müller hätte aus seiner patriotischen Perspektive mit seinem Buch mehr öffentliche Wirkung erzielen können, wenn er mit weniger Zorn und Selbstrechtfertigung, aber mehr kühler Analyse ans Werk gegangen wäre. Menschlich ist das verständlich, politisch und aufklärerisch eher schädlich. Gleichwohl ist das Buch über weite Strecken lesenswert.

» „Scheindemokratie“ ist im Anderwelt Verlag, München, erschienen und kostet 28,90 Euro

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

