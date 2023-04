Von MANFRED W. BLACK | In NRW ist in der Nacht zum Sonntag ein Syrer von einem schwer bewaffneten Spezialeinsatzkommando festgenommen worden, der am Dienstagabend in einem Duisburger Fitnessstudio vier Menschen mit einem Messer oder einem Macheten-ähnlichen Stichwerkzeug angegriffen und schwer verletzt hat. Nach der Attacke schwebt immer noch ein Opfer in Lebensgefahr.

Auch die ZEIT oder der WDR berichten über die Festnahme. Grundlage der Nachrichtenartikel ist eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa. Hier wird zwar erwähnt, dass es sich bei dem Festgenommenen offenbar um einen 26-jährigen syrischen Staatsbürger handelt. Dass der Verhaftete ein „Flüchtling“ ist – der sich hierzulande als „Asylbewerber“ schon seit einiger Zeit in einer Sozialwohnung einquartiert hat und vollumfänglich von der staatlichen Sozialhilfe lebt –, wird aber wohlweislich unterschlagen.

Der Gewalttäter, der offenbar alleine handelte, hatte in einem „John Reed“-Fitness-Studio, das in der Schwanenstraße gelegen ist, auf die vier Männer eingestochen. Nach dem Messerstecher war seit Freitag auch mit Fotos aus einer Überwachungskamera gefahndet worden.

Nachbarn des mutmaßlichen Täters haben den Syrer auf den Fahndungsfotos erkannt und die Polizei verständigt. Ein weiterer Beweis dafür, dass es – wenn Aufnahmen zum Täter vorliegen – wichtig ist, nach brutalen Gewalttätern öffentlich schnell auch mit Fahndungsfotos zu suchen.

