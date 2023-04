Von ALEX CRYSO | Selbst Menschen mit psychischer oder physischer Benachteiligung sind vor den sexuellen Übergriffen unserer Goldstückchen nicht mehr sicher. Bereits im Oktober letzten Jahres ereignete sich am Wiener Praterstern ein weiterer grauenhafter „Einzelfall“, bei dem sich zwei muslimische Migranten an einer geistig Behinderten vergingen.

Gegen die Täter im Alter von lediglich 17 und 22 Jahren wurde nun Anklage erhoben. Beide stammen aus Syrien. Dabei machten sich die Triebtäter gezielt die mentale Beeinträchtigung und die Wehrlosigkeit des gerade mal 18-jährigen Opfers zu Nutze, um die Frau in eine öffentliche Toilette zu locken und sie dort zum Sex zu zwingen.

Die junge Frau wurde zunächst auf der Straße angesprochen, um den Männern ziemlich schnell auf das Bahnofs-WC zu folgen. Der Jüngere sperrte die geistig Behinderte dann in einer der Kabinen ein und missbrauchte sie dort sexuell.

Anscheinend soll der 22-Jährige lautstark gefordert haben, er wolle auch noch seinen Spaß haben, wenn der 17-jährige mit ihr fertig sei. Zudem habe man der Geschundenen bereits vorab 20 Euro für Sex geboten, was diese jedoch ablehnte. Deren geistige Benachteiligung, die durch einen Gendefekt entstanden ist, wäre allerdings ganz klar erkennbar, so die Staatsanwaltschaft.

Und in Zeiten, in denen selbst die Kinder zu gefährlichen Kriminellen werden, durfte die Beteiligung extrem Minderjähriger nicht fehlen: So standen zwei 12-Jährige Schmiere am Eingang der Toilette, wobei einer der Jungen dem Opfer sogar noch die Tasche entriss. Eine knappe Viertelstunde dauerte der Missbrauch, bevor zwei Anlagenbetreiber aufmerksam wurden und die Vergewaltigung unterbrachen.

