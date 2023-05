Hat Björn Höcke das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern, wie es unser Grundgesetz garantiert? Auch am 8. Mai, öffentlich, in Weimar?

Ja, das hat er. Das Recht der freien Rede ist auf keine Tages- oder Jahreszeit beschränkt und auf keinen bestimmten Wochentag. Man darf sie nachts in der Küche ausüben und am hellichten Tage in aller Öffentlichkeit. Darin besteht ja der Sinn des Grundrechts, dass man seine Meinung nicht nur in einen Kochtopf sprechen darf, sondern draußen zu anderen Menschen. Das ist Teil gelebter demokratischer Auseinandersetzung.

Trotzdem gab es im Vorfeld von Höckes Rede große Aufregung in den Staatsmedien. Eine Skandalrede sei es, so der Tenor, obwohl man deren Inhalt noch gar nicht kannte. Hier ein vielsagender Satz zu Höckes Rede beim Vorbericht in der 18 Uhr-Tagesschau von MDR-Reporter Fabian Held. Man achte auf die Logik (0:42 min):

FABIAN HELD: „Und dann will Björn Höcke, der Landesvorsitzende, hier eine Rede halten, die eben für viel Kritik gesorgt hat.“

Eine Rede, die noch gar nicht gehalten wurde, hat also für Kritik gesorgt. Wurden denn Inhalte daraus im Vorfeld veröffentlicht? Der MDR-Moderator fragt seinen Reporter Held: (1:48 min):

Tagesschau-Sprecher SVEN LÖRIG: „Sind denn vorab schon Inhalte der Rede von Björn Höcke bekannt geworden?“

FABIAN HELD: „Nein, da gab es bislang noch nichts.“

Man stört sich am Tage des Kriegsendes als Datum und dass Höcke vermutlich nicht die kanonisierten Inhalte thematisieren würde, die laut Mainstream für diesen Tag vorgeschrieben sind. Sicher, Höcke weiß um das Datum, er hat es bewusst gewählt. Würde er seine Rede am Ort des nahen KZ halten, wären die Inhalte tatsächlich auch vorgegeben gewesen. Aber das hatte er nicht vor. Weimar ist nicht gleich Buchenwald, sondern die Stadt der Klassik. Hier ist es auch möglich, nicht über das Unrecht des Nationalsozialismus zu sprechen.

Und warum hält Höcke am 8. Mai in Weimar eine Rede? Weil er es kann. Weil es unser Grundgesetz garantiert. Wer sich daran stört, soll die Grundrechte in Frage stellen, auf bestimmte Tage begrenzen oder ganz abschaffen. Wenn Höcke in seiner Rede Straffälliges gesagt hat, und die Medien sind ja stets akribisch auf der Suche nach entsprechenden Äußerungen („Guten Tag“ zum Beispiel, sollen auch führende Nazis verwendet haben), dann soll man zur Polizei gehen.

Die öffentlich-rechtlichen Medien wie der MDR sehen das etwas anders. Sie positionieren sich – örtlich und meinungsmäßig – auf der Seite derer, denen die freie Rede ein Dorn im Auge ist, wenn sie nicht ihre eigene Meinung hören. Siehe den Beginn des MDR-Beitrages:

Tagesschau-Sprecher SVEN LÖRIG: „Ja, und für uns vor Ort auf dem Theaterplatz in Weimar ist unser Korrespondent Fabian Held. Er steht bei den Demonstranten, die gegen die AfD-Veranstaltung auf die Straße gegangen sind.“

Das war die örtliche Seite der MDR-„Stellungnahme“, hier die inhaltliche:

FABIAN HELD: „Aktuell versammeln sich die Gegendemonstranten zu meiner Rechten. Es sind schon einige hundert da, die Omas gegen Rechts, Studentengruppen, auch Schülerinnen und Schüler sind da, es wird einige Redebeiträge geben und dann wird versucht, quasi lautstark, den, ja, den Aufzug der AfD zu stören.“

Kein kritisches Wort des MDR zum Versuch, die Meinungsfreiheit bewusst, ganz gezielt und vorbereitet zu verhindern. Denn nicht der Aufzug soll lautstark gestört werden (einen Aufzug stört begleitender Lärm nicht), wie Fabian Held beschönigend sagt, sondern der sich anschließende Redebeitrag von Björn Höcke. Das merkte der Korrespondent vom MDR vielleicht im letzten Moment, druckste herum und schwächte seine Aussage noch etwas ab. Wir kennen es nicht anders: Die Öffentlich-Rechtlichen – Hand in Hand mit den Demokratiefeinden.

