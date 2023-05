Von ALEX CRYSO | Auf Messer folgen Schusswaffen – während unsere vertrottelten Gutmenschen die Welt nicht mehr verstehen, ist die heutige Gesellschaft trotz aller Kulturenfestivals und veganem Essen keine friedlichere geworden. Ob die bösen Deutschen zuviel „Alarm für Cobra 11“ gucken, wo es ständig knallt und irgendwas explodiert?

Nachweislich Serben und Albaner waren es, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine heftige Auseinandersetzung vor einem Linzer Nachtlokal lieferten. Bis zu 30 Personen gingen dabei aufeinander los, um eine wüste Massenschlägerei zu entfachen. Sogar Schüsse fielen, wobei die Polizei fünf Patronenhülsen finden konnte.

Erneut wurde der öffentliche Raum mit möglichst vielen unbeteiligten Personen zum Schlachtfeld umfunktioniert, damit die Neuankömmlinge aus den rückständigen Entwicklungsländern ihre primitiven „Was guckst Du??!“-Fehden austragen können. Augenzeugen sprachen von einem Szenario nahe der Eskalation und der ausufernden Brutalität.

Insgesamt drei Männer sollen dabei ihre Schusswaffen gezogen haben. Eine Person wurde daraufhin mit der Waffe bedroht und gewaltsam zu Boden gedrückt. Auch hier rücken amerikanische Verhältnisse immer näher und greifen auf Europa über. Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren jedoch alle Täter schon verschwunden. Auch die daraufhin eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Tote oder Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Die Zustände in Österreich sind jedenfalls keinen Deut besser als sonstwo im linkswoken Westeuropa. Eine Massenschlägerei in Tirol, bei dem es zur handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Einheimischen und Rumänen kam, aber auch etliche durchgedrehte Erdogan-Fans, die die Stadt Wien in einem unrühmlichen Ausnahmezustand versetzten (unter anderem wurde der Wolfsgruß der Grauen Wölfe gezeigt) beweisen, dass auch in der idyllischen Alpenrepublik die Welt nicht mehr so heil ist wie sie einst mal war.

