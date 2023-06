Die Stadt Greifswald hat zu Beginn des Jahres die Errichtung neuer Dörfer auf ihren städtischen Flächen geplant, um dort sogenannte „Geflüchtete“ unterzubringen, die es aus Österreich, Serbien, Slowenien, der Schweiz oder Frankreich ins sichere Deutschland geschafft hatten.

Die „Geflüchteten“ muss Greifswald aufnehmen, da alle Parteien bis auf die AfD den gesetzlosen Zustand mittragen, den Verfassungsrichter Udo Di Fabio in einem Gutachten im Auftrage von Minister Seehofer einmal diesbezüglich konstatiert hatte. Demzufolge widerspricht es unserem Grundgesetz, wenn Flüchtlinge, die schon sicher waren, bei uns um kostenlose Unterkunft, Verpflegung, Kleidung, ärztliche Betreuung und zusätzliches Taschengeld nachsuchen und das auch bekommen.

Greifswald stimmte also am Sonntag ab, ob den Siedlern Land für ihre (vorläufigen Container-)Siedlungen zur Verfügung gestellt werden sollte. Die Antwort der Greifswalder: Nein. Der NDR berichtet, dass beide Bedingungen des Bürgerentscheids erfüllt wurden:

Die Frage lautete: „Sind Sie dafür, dass im Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald stehende Grundstücke zwecks Errichtung von Containerdörfern zur Unterbringung von Geflüchteten an den Landkreis Vorpommern-Greifswald verpachtet werden?“ Neben einer Mehrheit musste auch mindestens ein Viertel der 47.410 Wahlberechtigten mit „Nein“ stimmen, damit der Bürgerentscheid aus Sicht der Initiatoren erfolgreich sein würde. Dieses Quorum wurde erreicht.

Die Befürworter der Verpachtung legten dabei eine recht schizophrene Einstellung an den Tag: Sie wollten die Verpachtung des städtischen Grundes und damit die Containerdörfer ermöglichen, sie bevorzugen aber eine dezentrale Unterbringung, also das genaue Gegenteil! Auf vier städtischen Flächen sollten – so die Planung – jeweils Dörfer von ca. 100 Personen entstehen. Für die besteht ja jetzt die Chance, sie dezentral zu verteilen.

Mehr als 80 Vereine, Verbände, Kirchen, Initiativen und Institutionen sowie Parteien, darunter die SPD, Bündnis90/Grüne und Die Linke setzen sich für diese Form der Unterbringung ein. Unser Vorschlag: Liebe 80 Vereine, Verbände, Initiativen und so weiter, nehmt doch jeder nach dem „New Yorker Modell“ etwa fünf „Geflüchtete“ bei euch auf; damit sie dezentral verteilt werden können. Dann schaffen wir das.

Kirchen: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit und baut drei Container in euren Kirchen auf, in denen jeweils drei bis fünf Personen leben könnten. Das müsste etwa passen. Sonntags könnten sie sich mit den Gottesdienstbesuchern über ihre Flucht unterhalten oder etwas zusammen kochen oder Kaffee trinken und Kuchen essen.

Parteien, seid solidarisch und lasst in euren Parteizentralen Geflüchtete wohnen! Grüne, seid solidarisch. Lasst keine Flüchtlingsfamilien an der Grenze ausharren oder sie dort festnehmen. Öffnet eure Herzen und eure Parteizentralen. Die meisten verfügen über Küchen und Toiletten. Pro solidarischer Partei in Greifswald sollten fünf bis zehn Personen in den Parteizentralen untergebracht werden können. Die einzelnen Mitglieder könnten zusätzlich Flüchtlinge bei sich zu Hause in den Gästezimmern wohnen lassen. Wenn das nur jeder Zweite machen würde … . Queere Verbände könnten ihre Partyräume öffnen, in denen es häufig schon gemütliche Schlafstätten gibt. Ach, was wäre das dezentral! Wenn alle 80 Initiativen „ihre“ fünf Geflüchteten aufnehmen, bräuchte es überhaupt keine Containerdörfer oder Turnhallen mehr.

PI-NEWS wird gerne über diese löblichen Beispiele der „mehr als 80 Vereine, Verbände, Kirchen, Initiativen und Institutionen sowie Parteien, darunter die SPD, Bündnis90/Grüne und Die Linke“ berichten. Also, los geht’s!

