Der Osten bleibt nicht nur im Gespräch, er bestimmt die Politik. Derzeit dadurch, dass die AfD dort in aktuellen Umfragen auf 32 Prozent kommt – eine mehr als doppelt so hohe Zustimmung wie im Westen.

Die aus der ehemaligen DDR – was sind das für Leute, was war das für ein Land? „Diesseits der Mauer“, das Buch der in 1985 Thüringen geborenen (und in London lehrenden) Historikerin Katja Hoyer, ist im Original auf Englisch erschienen. Nachdem es auf der Insel auf breites Interesse stieß und sich rasend verkaufte, ist es nun ins Deutsche übersetzt worden.

Was für ein mitreißendes, detailreiches Buch. Das „andere Deutschland“ war mehr als Mauer, Stasi, Schlangestehen und Plattenbau.

Nein, hier wird nichts verbrämt, nicht beschönigt. Die Autorin stellt klar, aus welchem geschichtlichen Horror die DDR entwachsen ist und wie unbarmherzig Stalins Knute (und die seiner Nachfolger) wirkte. Und dass viele, viele mitwirkten an diesem Unrechtsstaat.

Hoyer zeigt aber auch, wie sich das geschundene und an Ressourcen knappe Ostdeutschland, ausgeplündert von Reparationsleistungen an die sowjetischen Sieger, behaupten konnte: nämlich durch die Leistungen seiner Bürger!

Ein Viertel dieser Menschen waren Flüchtlinge aus den Ostgebieten, starteten also mit nichts. Trotz neuerlicher Ideologisierung, trotz bornierter Planwirtschaft lebten die DDR-Bürger ein Leben, an das sich heute viele gern zurückerinnern.

Uns im Westen wurde die DDR plakativ als Feind dargestellt – heute zeigt sich, dass die „Ostzonler“ uns etwas Entscheidendes voraushaben: die Erfahrung, dass ein Systemwechsel aus eigener Kraft möglich ist und gar nichts „alternativlos“ ist.

Hoyer zeichnet die Geschichte der DDR mit ihren innen- und weltpolitisch bedeutsamen Krisen und, ja, Dramen, nach; vor allem führte sie Interviews mit Fabrikarbeitern, Grenzsoldaten, Lehrern, Laboranten, Polizisten, mit Egon Krenz und dem Schlagersänger Frank Schöbel, sie wertet bisher unbeachtete Quellen aus.

Das Ergebnis ist kein idealisierender, doch ein facettenreicher und damit ganz neuer Blick auf ein Land, das untergegangen ist. Ein Buch, das mit Sicherheit nicht nur Bildungs- sondern auch Empathielücken schließt!

Ein Drittel der Leute im Osten warten darauf, dass endlich eine Kraft in Regierungsverantwortung kommt, die die Wende vollendet.

» Katja Hoyer: „Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR“, 575 S., 28 € – hier bestellen.

