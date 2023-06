Der thüringische Fraktionsvorsitzende Björn Höcke hielt am Samstag bei einer AfD-Veranstaltung in Mödlareuth eine Rede zum 70-jährigen Jahrestags des DDR-Volksaufstands am 17. Juni 1953: „Liebe Freunde, wir gedenken heute des 70. Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR. 70 Jahre Volksaufstand, 70 Jahre Kampf um Freiheit, 70 Jahre Kampf gegen Willkür und Obrigkeitsstaat ist ein würdiger Tag, den wir heute hier gemeinsam begehen. Es ist ein würdiges Datum und es ist richtig und wichtig, dass wir uns daran erinnern.“

