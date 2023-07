Update 14 Uhr: Der sächsische AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah wurde soeben mit dem überzeugenden Ergebnis von 65,7 Prozent der Stimmen zum AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr gewählt. Er gilt als Vertreter des patriotischen Flügels, dem beispielsweise auch Björn Höcke angehört. Zuletzt veröffentlichte Krah das Buch „Politik von rechts“ (PI-NEWS berichtete), mit dem die AfD beweist, dass sie sehr wohl zu allen wesentlichen Politikfeldern Position beziehen und eine Alternative bieten kann.

Starke Nationalstaaten statt einem übergestülpten Bürokratiekonstrukt, selbstbewusste Bürger, die ihre Zukunft demokratisch bestimmen und sie nicht vorgeschrieben bekommen. Und Völker, die in Frieden und Respekt auf unserem Kontinent zusammenleben. Auf der Europawahlversammlung in Magdeburg stellt die AfD heute ab 10 Uhr (LIVE auf AfD TV und Phoenix) ihre Kandidaten für das Parlament in Brüssel und Straßburg auf – und macht auch die programmatische Richtung fest. Wie es angesichts der sehr guten Umfragewerte derzeit aussieht, wird die AfD ab dem kommenden Jahr in der EU ein gehöriges Wort mitreden.

Phoenix-Interview von Alexander Kähler mit Björn Höcke:

