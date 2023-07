Mit der neuen Geschichtsausgabe „Die Todeslager der Amerikaner – Massenmord an Deutschen auf den Rheinwiesen“ rührt COMPACT einmal mehr an ein historisches Tabu: die Vernichtung von bis zu einer Million deutscher Kriegsgefangener in US-Gewahrsam. Ein bis heute ungesühntes Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Anfang 1945 befanden sich elf bis zwölf Millionen Deutsche in alliierter Kriegsgefangenschaft. Etwa 3,8 Millionen Soldaten, aber auch Zivilisten, Frauen und sogar Jugendliche wurden von den Amerikanern in Gewahrsam genommen, davon 1,67 Millionen in den sogenannten Rheinwiesenlagern.

In diesen von Stacheldraht umzäunten US-Einrichtungen mussten die Internierten über Monate – durch einen neu geschaffenen Status (Disarmed Enemy Forces) vollkommen entrechtet – ohne Baracken oder sonstigen Schutz unter freiem Himmel und unterversorgt dahinvegetieren. Das Völkerrecht war in diesen grauenhaften Massenlagern faktisch außer Kraft gesetzt. Grundlegende Bestimmungen der auch von den USA unterzeichneten Genfer Konvention zum Umgang mit Kriegsgefangenen wurden missachtet.

Auf Wiesen und Ackerflächen wurden jeweils zehn bis 20 sogenannte Cages („Käfige“) mit Pfosten und Stacheldraht errichtet, die jeweils für fünf- beziehungsweise zehntausend Gefangene geplant waren. An den 23 Hauptstandorten von Büderich bis Heilbronn waren teilweise weit über 100.000 Menschen eingesperrt.

