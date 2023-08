Von MARIO B. | Vor kurzem veröffentlichte PI-NEWS meinen Gastbeitrag mit dem Titel „Die Invasion gebietsfremder Spezies“, in dem ich einen angemessenen Vergleich mit der illegalen Immigration herstellte. Illegale, aber auch legale Einwanderungen aus toxischen, das heißt kulturfremden, unzivilisierten und barbarischen Gesellschaften – erfahrungsgemäß hauptsächlich aus dem islamischen und afrikanischen Dunstkreis – gehen nach wie vor ungebremst und ungehindert weiter.

In den letzten Tagen konnten wir vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erfahren, dass im Zeitraum Januar bis Juli 2023 insgesamt 188.967 Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben (175.272 Erst- und 13.695 Folgeanträge). Vergleichen wir die Zahlen aus dem Jahre 2022, so kann Deutschland stolz einen Anstieg um 78,1 Prozent verbuchen. Gemäß Statista stammen die meisten Asylanten aus Syrien, Afghanistan und der Türkei, Iran, Irak usw. Es ist inzwischen schon so schlimm, dass sogar die Bundespolizei auf die Barrikaden geht und statische Grenzkontrollen fordert.

In diesem Beitrag möchte ich einen Schritt weiter gehen und den Sachverhalt rund um die Einwanderung aus einer anderen Perspektive darstellen. Dazu werde ich die Bundesrepublik Deutschland mit einem menschlichen Organismus vergleichen, denn beide „offenen Systeme“ werden ständig mit verschiedenen „pathogenen Eindringlingen“ – freiwillig eingeladen oder nicht – konfrontiert. Lassen Sie uns also einen kurzen Blick auf eine – wie ich meine – lehrreiche Analogie werfen.

Unser Organismus kann nach außen hin nur stark, robust, widerstandsfähig, souverän und somit effizient und handlungsfähig sein – um ein paar wenige Attribute zu nennen -, wenn er auch dauerhaft gesund ist. Nicht alle Keime, denen sich ein Organismus aussetzt, sind schädlich. Im und auf dem menschlichen Körper gibt es eine Vielzahl nützlicher Bakterien etc., die wichtige Funktionen erfüllen (sog. Probiotika sind Bakterien, die wir aus gesundheitlichen Gründen freiwillig zu uns nehmen). Wenn aber von außen pathogene Keime einfallen, im Körper verbleiben und sich dort anschließend vermehren, dann sprechen wir von einer Kontamination und in Folge dieser von einer Infektion. Was dies bedeutet, wissen wir nur allzu gut aus eigener leidvoller Erfahrung.

Doch unser Körper besitzt – man höre und staune – ein beeindruckendes komplexes Immunsystem, das in der Lage ist, eine Vielzahl von Krankheitserregern zu erkennen, zu bekämpfen und abzuwehren. Problematisch wird es allerdings dann, wenn uns multiresistente Keime angreifen! Darüber hinaus ist es unbedingt notwendig zu wissen, wie Krankheitserreger übertragen werden und wie sie in unseren Körper eindringen können. Mit diesen notwendigen Erkenntnissen können wir uns also besser vor einer Ansteckung schützen. Besonders dumm wäre es allerdings, wenn wir uns freiwillig einer Kontamination aussetzen würden, obwohl wir wüssten, wie gefährlich eine solche Ansteckung sein kann.

Wir erkennen unschwer die Analogie zu einer legalen und illegalen Einwanderung. Einige Einwanderer sind weniger problematisch und können erfolgreich in die Gesellschaft integriert werden. Andere hingegen können schwerwiegende Folgen verursachen, wenn sie in besonders großer Zahl in Deutschland einfallen. Wie bei Krankheitserregern gilt es, die Einwanderung zu kontrollieren, um reale Gefahren (mit unserer Kultur unverträgliche Islamisierung und erheblicher afrikanischer Run auf Deutschland) zu minimieren oder gar auszuschließen.

Ein Staat wie Deutschland braucht also wirksame Einwanderungskontrollen und diverse Abwehrmöglichkeiten, um seine Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Doch wo sind denn die wirksamen Einwanderungskontrollen? Olaf Scholz sprach beim Bürgerdialog im Hessen-Wahlkampf von Nancy Faeser von einer „fortschrittlichen Migrationspolitik“, was immer er damit auch meinte. Eine wirksame Zuwanderungspolitik soll nicht fortschrittlich sein, sondern konsequent einschränkend und gegebenenfalls konsequent unnachgiebig!

Unser eigener Körper lehrt uns, wie wir uns verhalten sollten. Warum also lassen wir uns nicht von ihm inspirieren?

Betrachten wir abschließend die Fluchtbewegungen aus Afrika, dann können wir feststellen, dass wir jetzt schon zu viele afrikanische Auswanderer aufgenommen haben. Nach Angaben der WHO, der UNO und dem PEW Research Center beheimatet Afrika momentan ca. 1,2 Mrd. Menschen. Im Jahr 2050 schätzt man die afrikanische Bevölkerung auf ungefähr 2,5 Mrd. Menschen. Wir können uns also ausmalen, was dieser Umstand bedeutet: in Zukunft wird die ungebremste Zuwanderung – auch zum Beispiel aufgrund von Wasser- und Nahrungsmangel – weiter zunehmen und wir müssen auf diesen immensen Ansturm vorbereitet sein. Eine verantwortungsvolle Regierung hätte schon längst wirkungsvolle vorbeugende Maßnahmen (gesetzliche Möglichkeiten schaffen usw.) ergriffen. Wenn unsere Regierung nichts unternimmt, wird unsere Gesellschaft unweigerlich und zwangsläufig kollabieren, so wie eine durch gefährliche Keime ausgelöste Sepsis unseren Körper kollabieren ließe.

Like