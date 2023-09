Von JONNY CHILL | Der Gratisversand zählt zu den beliebtesten Verkaufsanreizen im Onlinehandel. Großhändler wie Amazon können solch einen Inlandsversand anbieten, da sie in der Lage sind, Waren in großen Mengen zu erwerben. Durch Mengenrabatte können sie Preise setzen, die trotz inkludierter Versandkosten unter denen der Konkurrenz liegen.

Doch wie ist es möglich, dass große chinesische Versandhäuser wie Aliexpress oder Temu Produkte zu Preisen anbieten, die unter den Inlandsversandkosten in Deutschland liegen und dennoch versandkostenfrei aus China geliefert werden?

Der Schlüssel dazu liegt in Chinas Status als Entwicklungsland. 1874 wurde der Weltpostverein (Universal Postal Union) in Bern, Schweiz, gegründet, der bis heute dort ansässig ist. Diese Organisation koordiniert die internationale Zusammenarbeit der Postunternehmen und legt die Konditionen für die Versandkosten von Brief- und Paketsendungen zwischen den Ländern fest. Ein Ziel des Weltpostvereins ist es, Entwicklungsländer durch reduzierte Portokosten beim Export in Industrieländer zu unterstützen – ein ursprünglich humanitäres und nobles Vorhaben.

Die Versandkosten fallen dennoch an, werden jedoch vom Versanddienstleister des Empfängerlandes teilweise oder sogar ganz getragen. China nutzt diesen Vorteil aus und beharrt darauf, als Entwicklungsland klassifiziert zu werden, obwohl es ein eigenes Raumfahrtprogramm besitzt, ein hochmodernes Militär unterhält und über ein fortschrittlicheres Hochgeschwindigkeitszugnetz verfügt als Deutschland.

Die Abermillionen „kostenlosen“ Lieferungen aus China nach Deutschland werden somit größtenteils von deutschen Versanddienstleistern subventioniert. Diese Mehrkosten werden letztlich auf die Inlandsversandkosten umgelegt, was uns alle betrifft. Mit jedem Einkauf dieser Art erhöhen wir daher unsere eigenen Inlandsversandkosten und schaden aktiv unserer heimischen Wirtschaft.

Viele chinesische Großhändler wie beispielsweise Temu, existieren hauptsächlich aus diesem Grund. Produkte wie Schuhe für vier Euro, Elektronikartikel für zwei Euro oder Kleinartikel für weniger als einen Euro werden noch dazu versandkostenfrei aus China geliefert.

Die Chinesische Partei KPCh mag zwar so unmoralisch sein wie unsere Ampelclowns, aber lange nicht so dumm. Die Flutung westlicher Märkte mit chinesischen Billigprodukten ist eine gezielte Strategie, die kleine und mittelständische Produktionsbetriebe und Manufakturen in den Ruin treiben soll.

Eine Lösung, um China die stärkste Waffe im Wirtschaftskrieg gegen den Westen aus der Hand zu nehmen, wäre, China den Status als Entwicklungsland abzuerkennen.

Like