Eine Woche vor der Landtagswahl am 8. Oktober in Bayern trat der thüringische AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke am Freitag im oberbayerischen Peißenberg (oben) und am Samstag in Kaufbeuren (unten) auf. Wir dokumentieren beide Reden, bei denen er von den Teilnehmern mit Standing Ovations und „Höcke, Höcke“-Rufen enthusiastisch gefeiert wurde, im Video.

