„Es geht den Staat schlicht nichts an, wer in seinen privaten Wohnräumen wann wen trifft oder mit wem und in welchem Rahmen jemand Weihnachten mit Familie, Angehörigen und engen Freunden feiert“, antwortete Alice Weidel am Donnerstag im Deutschen Bundestag auf die Regierungserklärung von Angela Merkel.