Von MANFRED ROUHS | Bengt Rüstemeier sieht nicht aus wie ein Mörder. Eher wie ein klassischer Schreibtischtäter. Er hat keinem Vermieter ins Knie geschossen und keinen Jungen Liberalen massakriert, aber schwach verklausuliert getwittert: „Jungliberale ershooten [erschießen] wann?“ (Original: „Jungl1b€ra£€ €r5h007€n wann?“). Und: „Ein v€rm1€7€rschw€!n (Vermieterschwein) persönlich zu €rsh0073n (ershooten) kann hilfreich sein aber, aber muss nicht notwendig voraussetzung sein.“ Deshalb muss er jetzt sein Pöstchen im Vorstand der Berliner Jungsozialisten räumen, denen Rüstemeiers Drang zu extrovertiertem Verhalten politisch ungelegen kommt. Das berichtet der „Tagesspiegel“.

Man stelle sich einmal vor, ein Vorstandsmitglied der Jungen Alternative hätte sich in einem sozialen Netzwerk ähnliche Entgleisungen erlaubt. Dann würden ARD und ZDF umfassend die Forderung nach einem AfD-Verbot thematisieren und die Äußerungen des Übeltäters würden massenmedial breitgetreten werden. Nicht so bei einem Mitglied der SPD-Jugendorganisation, das uns Einblick gewährt in eine kranke Ideen-Welt, die offenbar in den totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts wurzelt. Dazu passt das entsprechende Liedgut, das der sowjetischen Propagandamaschine der 1950er-Jahre entliehen ist, dem stalinistischen Zeitalter.

Ein anderer Juso kommentierte Rüstemeiers Auslassungen und die Online-Diskussion darüber mit einer rhetorischen Frage: „Sind Vermieter keine Blutsauger oder habe ich da was verpasst?“ Der Verfasser dieser Äußerungen wurde bislang vom Juso-Vorstand noch nicht gerüffelt. Warum auch, man wird ja wohl noch Fragen stellen dürfen, oder …?

Bengt Rüstemeier studiert Jura. Es wäre billig, Witze über sein Äußeres zu machen. Damit ist er hinreichend gestraft. Möglicherweise sucht er in aggressiven Äußerungen eine Selbstbestätigung, die er vor Corona Freitagnacht im Tanzlokal bislang nicht finden konnte. Also der ideale Mann für eine politische Karriere bei SPD oder CDU?

Auf Jungs wie Bengt können die Jusos langfristig nicht verzichten. Denn die meisten, die nicht so sind wie Bengt, haben andere Interessen.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und hat die Broschüre „Coronazeit – Leben im Ausnahmezustand“ herausgegeben. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.