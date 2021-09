„Zeit-Online“ versucht im Skandal um Nemi El-Hassan und den WDR (PI-NEWS berichtete hier und hier) wieder einmal die klassische Täter/Opfer-Umkehr. In einem Artikel stellt das politisch linksaußenstehende Portal nun den Islamexperten und Buchautor Irfan Peci („Der Dschihadist – Terror made in Germany“ und „Wider die Islamisten“) an den Pranger, weil er es war, der den Antisemitismus-Skandal aufdeckte. Streng nach dem guten alten Motto: Der Überbringer der schlechten Nachricht wird geköpft. Darüber diskutiert Peci heute um 19 Uhr zusammen mit den Publizisten Shlomo und Oliver Flesch, die beide ebenfalls am Pranger „Der Zeit“ stehen.