Eine Impfpflicht gibt es in Deutschland natürlich nicht. Nur am normalen Leben darf man ohne die Injektion auch künftig nicht teilnehmen. Das ist zumindest die Essenz aus einem Beschluss des Bundestages am vergangenen Freitag. Ob die Politik eine solche Zwei-Klassen-Gesellschaft auf Dauer durchhalten kann, bleibt abzuwarten. Welche Pläne es jedoch vielleicht bereits gibt, erfahren Sie in dieser Ausgabe von „Die Woche COMPACT“: Die nächste Pandemie? – Was der G7-Gipfel hinter verschlossenen Türen plant / Viele freie Betten – Kaum Corona-Kranke auf den Intensivstationen / Eltern in Sorge – Wie ein Minister auf unbequeme Fragen reagiert / Schläge und Tritte – Linke Gewalt auf neuem Höhepunkt.