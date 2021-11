Von MANFRED W. BLACK | Das Thema „Wolf“ spaltet die Gesellschaft. Viele Städter beobachten mit Wohlwollen, dass es mittlerweile in vielen Regionen wieder zunehmend Wölfe gibt. Bauern und Schäfer aber fürchten um ihre Weidetiere. Nun hat die CDU Niedersachsen eine klare Position bezogen: Der umweltpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Hannover, Martin Bäumer, bekräftigte am 6. November die Unionsforderung nach einem „nachhaltigen Wolfsmanagement“.

Allein in Niedersachsen leben derzeit 39 Wolfsrudel sowie ein Wolfspaar und drei Einzelwölfe. Es gibt immer mehr Wolfs-Attacken auf Weidetiere. Im Jahr 2012 waren es noch acht Angriffe. Innerhalb von neun Jahren sind die Zahlen explodiert: In diesem Jahr wurden in diesem Bundeland bisher schon offiziell 230 Attacken registriert. Bei vielen Wolfsrissen werden nicht nur Weidetiere gefressen, sondern auch zahlreiche Tiere wahllos und grausam getötet. Oftmals geraten Wölfe bei ihren Attacken geradezu in einen Blutrausch.

Um diesen Entwicklungen Einhalt zu gebieten, verweist der Unionspolitiker Bäumer auf die Beispiele Frankreich und Skandinavien: Hier werden Wölfe zur „Bestandsregulierung“ maßvoll bejagt. Erheblichen Widerstand gegen eine solche begrenzte Bejagung gibt es hierzulande bei den Grünen, der Partei Die Linke sowie bei mehreren Naturschutzverbänden.

Bauern und Schäfer in tiefer Sorge

Schäfer, Ziegenhalter, Landwirte und Jäger sagen dagegen: Werde eine Bejagung weiterhin verboten, würde die Zahl der Wölfe in deutschen Kulturlandschaften immer schneller steigen. Und damit auch die Zahl der Wolfsrisse unter Schafen, Lämmern, Ziegen und Zicklein sowie unter Kühen und Kälbern und Pferden und Fohlen.

Nicht nur CDU-Politiker weisen darauf hin, dass es ein Irrglaube sei, wenn behauptet wird, Schäfer könnten ihre Herden auf wechselnden, „freien“ Weidelandschaften etwa durch mobile Maschendrahtzäune schützen. Ob solcher Behauptungen können Schafshalter nur noch lachen – oder weinen. Mobil-Zäune seien kostspielig und enorm arbeitsaufwändig. Selbst 1,80 Meter hohe Zäune überspringe ein trainierter und hungriger Wolf.

Ebenfalls Elektrozäune würden von diesen Raubtieren mit großen Sprüngen immer häufiger überwunden – oder untergraben. Auch große, teure Herdenschutzhunde schreckten routinierte Wolfsrudel oft nicht davor ab, Schafsherden anzugreifen.

Erst Wildschwein-Plage, dann große Schäden durch Wölfe

Die Jagd auf Wölfe wurde – nach strengen Richtlinien der EU von 1992 und 1997 – verboten, weil man die Befürchtung hatte, der Bestand der Raubtiere sei in Europa gefährdet. Inzwischen kann von einer solchen Gefährdung längst nicht mehr die Rede sein. Im Gegenteil: In der Bundesrepublik hat sich die Zahl der Wölfe im Bundesgebiet auf 1.200 bis 1.800 erhöht. Ganz genaue Zahlen kennt niemand, insbesondere nicht in Bezug auf Welpen-Tiere. Fest steht allerdings: „Der Wolfsbestand steigt jährlich um 30 Prozent“ (agrarheute.de).

Die Jagd auf Wildtiere, etwa Wildschweine, ist in Deutschland rechtlich grundsätzlich gewollt. Die massive Jagd auf Wildsäue hat man aber offensichtlich zu spät erlaubt. Das Schwarzwild ist etwa in der Metropolregion Berlin zu einer echten Plage – und oft auch zur Gefahr – geworden, die man zeitweise kaum noch beherrscht. Schafszüchter fürchten, es könnte eines Tages auch zu spät sein, mit der Bejagung von Wölfen zu beginnen.

Wolfs-Geschichte

Während des 30-jährigen Krieges (1618-1648) herrschte besonders auf dem Lande eine schiere Wolfsplage. Die Wölfe hatten sich stark vermehrt und legten die Scheu vor den Menschen ab. Die Raubtiere fraßen auch ausgescharrte tote Menschen, die nur notdürftig begraben worden waren. So gewöhnten sich die Wölfe an den Geschmack von Menschenfleisch, das fortan zum Beuteschema gehörte.

Sehr viel Vieh und auch etliche Menschen fielen in Dörfern dem Wolf zum Opfer. Selbst in Vorstädten wurden Bürger von Wölfen angegriffen.

Der Wolf war jahrhundertelang das meistverbreitete Raubtier in Mitteleuropa – bis er zum Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland ausgerottet wurde. 1990 ist der Wolf unter Naturschutz gestellt worden. Ende der 1990er-Jahre wurden hierzulande wieder etliche Wölfe gesichtet, sie waren aus Polen nach Sachsen gekommen.

Immer mehr Welpen in immer mehr Territorien

Laut Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes (DBBW) wurden für das Monitoringjahr 2019/20 in Deutschland 128 Rudel sowie zusätzlich 39 Wolfspaare und 9 territoriale Einzeltiere nachgewiesen; insgesamt waren 176 Regionen (Territorien) betroffen.

Im Zeitraum 2018/19 hatte man noch 105 Rudel, 40 Paare und 12 Einzeltiere – in 157 Territorien gezählt. „Vor allem die Zahl der reproduzierenden Rudel steigt schnell“ (agrarheute.de). Immer mehr Wölfe schließen sich also zu Rudeln zusammen.

Wurden 2018/19 in 102 Territorien insgesamt 395 Welpen gesichtet, sind 2019/20 bereits auf 117 Territorien 436 Welpen festgestellt worden.

Weidetiere können nicht flüchten

2020 kamen offiziellen Statistiken zufolge 3.959 Weidetiere bei 942 Wolfsangriffen zu Schaden. „Das sind gegenüber 2019 (2.894 tote, vermisste und schwerstverletzte Tiere) 37 Prozent mehr“, schreibt die Fachzeitung agrarheute.

Man hat behördlicherseits ausgerechnet, dass die Anzahl der Wolfschäden schneller steigt als die der erfassten Beutegreifer. Anders formuliert: Die Wölfe, die – auch unter Tieren – keine Feinde mehr haben, gewöhnen sich zunehmend an die relativ problemlose Jagd auf Weidetiere, die auf den umzäunten Weiden nicht flüchten können.

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, erklärte, „nahezu täglich angefressene, zerfetzte, getötete Tiere auf den Weiden seien inakzeptabel, konterkarierten den Tierschutz und seien für die Tierhalter nicht zumutbar“ (Badische Bauern Zeitung).

Angesichts der schnell steigenden Wolfsrisse hat auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) für eine regionale Bejagung des „Beutegreifers“ plädiert. Es gehe nicht darum, den Wolf hierzulande wieder auszurotten. Aber seine schnelle Ausbreitung und die zunehmenden Nutztierrisse bedrohten die Weidetierhaltung in manchen Gebieten massiv. Die Ministerin: „Wenn wir die Weidetierhaltung in einigen Regionen nicht aufgeben wollen, müssen wir handeln.“

Indien: In 20 Jahren 273 Kinder getötet

Forscher in Kanada haben festgestellt, dass Wolfsrudel insbesondere dann, wenn es weniger Wildtiere zu jagen gibt, immer aggressiver werden. Wenn die Raubtiere merken, dass auch vom Menschen keine Gefahr mehr ausgeht, sei es nur eine Frage der Zeit, dass Wölfe auch wieder Menschen angreifen.

In anderen Ländern – etwa in Griechenland oder Kroatien und vor allem in Indien – sind bereits zahlreiche Menschen getötet worden. Selbst in der israelischen Wüste sind Wolfsrudel (offizieller Name: „Aarabischer Wolf“) schon Kindern gefährlich geworden.

Die Wochenzeitung Die Zeit – durchweg eher wolfsfreundlich eingestellt – schrieb 2015, dass allein in drei indischen Bundesstaaten von 1980 bis 2000 insgesamt 273 Kinder durch Wolfsattacken ums Leben gekommen sind.

Doch in aller Regel verschweigt der mediale Mainstream hierzulande solche Zahlen. Die Wahrheit ist: Weltweit wird der Wolf, der keine Gräser frisst, wieder zur Gefahr. Ebenfalls für Menschen.