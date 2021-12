Von PETER BARTELS | Er wurde gejagt wie ein tollwütiger Hund, weil er sich nicht impfen lassen wollte. Joshua Kimmich, 26 Jahre jung, Leistungssportler, Fußballer. Die Moral-Meute der Medien hat ihn zur Strecke gebracht: TV-Verhör, Selbstkritik: Ja, ich lasse mich impfen!

Horrido! Jetzt schalmeien alle Jagdhörner ihr Halali aus dem Blätterwald, Tugend-Tsunami nach dem anderen schwappt selbstgefällig schmatzend über die Mattscheiben. Dabei wollte das „Kameradenschwein“ Kimmich doch „nur“ sein Grundrecht auf die Freiheit wahrnehmen, seinen eigenen Körper selbst zu schützen … Vor der in Rekordzeit herbeigezauberten Impfspritze neuer und alter Pharma-Milliardäre … Vor möglichen Sofort- oder Spätfolgen, wie Herzmuskel-Entzündungen, Blutgerinnsel im Gehirn, Gen-Veränderungen bei der Zeugung.

Weil Corona in der Regel ja erst ab 70, 80, 90 „gefährlich“ werden kann, also, wenn Menschen eh auf der Zielgerade des Lebens angekommen sind. Oder zu viel mampfen, saufen, rauchen oder sonst wie „vor-erkrankt“ sind – Herz, Diabetes, Alzheimer – was auf der „Zielgeraden“ halt eben so vorkommen kann. Beim ungeimpften Kimmich kam dann, wie auch bei erstaunlich vielen Geimpften Corona, „eine Art Grippe“, wie Merkels oberster Tierarzt Wieler neulich versehentlich (?) rausrutschte. Seufz und Juchz aber auch. Jedenfalls fiel Joshua nach wochenlanger Hetzjagd Schranen-Schakale „reumütig“ um … Hatschi!

Schrecklich? Ja, für die arme Sau vom FC Bayern. Aber was macht selbst der Löwe, wenn die Hyänen ihn umzingeln? Er gibt auf und die Beute frei. Und so sehen wir wieder mal die Journaille mit der verlorenen Ehre erleichtert schmatzen: Wieder ein Corona-Leugner, Querdenker, AfD-Sympathisant, Nazi weniger. Vor allem, die eigenen nagenden Zweifel betäubt. Weil auch ihnen alles irgendwie unheimlich bekannt vorkommt. Ab ins Archiv, ihr Bettnässer. Aber Achtung: Gestern hieß Corona von Anfang an Grippe:

4.3.2016 „Kliniken schlagen Alarm: Notaufnahmen sind überbelastet“

7.2.2017 „Grippewelle sorgt für überlastete Kliniken“

10.2.2017 „Grippe in Halle (Saale): An der Uni-Klinik geht nichts mehr“

25.7.2017 „Auf Intensivstationen fehlen tausende Pfleger“

9.3.2018. „Grippe sorgt für überfüllte Kliniken – Unfallopfer konnten nicht aufgenommen werden“

16.3.2018 „Notaufnahme wegen Grippewelle kurz vor dem Kollaps“

9.1.2000 „Krankenhäuser überfüllt – Patienten liegen auf Pritschen in den Gängen“

Als Corona noch Influenza hieß…

Merken Sie was? Alles lange vor Corona. Wie auch diese Horror-Meldung des Berliner Tagesspiegels: Nach Großbritannien und Deutschland hat die Welle jetzt auch Italien erreicht … Die Krankenhäuser von Mailand, Florenz, Venedig sind überfüllt … die Patienten müssen auf Pritschen auf den Gängen liegen … Allein in Turin seien zehn ältere Menschen an den Folgen gestorben … Derzeit werden 250.000 Fälle pro Woche registriert… Man rechne (Ende Januar) mit bis zu acht Millionen Kranken … Experten raten, Impfungen zwangsweise durchzuführen … In Deutschland nimmt die Welle … vor allem in Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen zu … Corona heute, Dezember 2021? Neiiin: Influenza, Januar 2000.

Also Grippe. Und „gestern“ die kleinen Schnief-Storys noch irgendwo unter „Vermischtes“… Oder „Buntes“ am Schluss der Tagesthemen … Und die Deutschen grinsten über die Grippe-Masken in Hongkong oder Tokio, griffen tränenden Auges zum Tempotaschentuch. Heute? Tagesspiegel: „Bundesweite Inzidenz sinkt unter 400, Zahl der Toten steigt“. Der Telegram-Kanal eines gewissen Kai Brenner wiegelt mathematisch trocken ab: “400 von 100.000 sind 0,4 Prozent, also NullkommaNull Krümel von 83 Millionen Deutschen.“

Das Robert Koch-Institut meldete am 9.12.2021 für die Altersgruppe 60 Jahre und älter: Covid gesamt 59.596 (vollst. geimpft:42.058) … Impfdurchbrüche 70,6 Prozent

Intensiv 1.168 (vollst. geimpft 480) … Impfdurchbrüche 41,1 Prozent … Tote 1.447 (vollst. geimpft 660) … Impfdurchbrüche 45,6 Prozent. In der Altersgruppe 18 bis 59 sieht es mit den „Durchbrüchen“ im Verhältnis nicht viel anders aus. „Hatschi??“ Gesundheit!!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.