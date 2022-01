Von WOLFGANG HÜBNER | „Das Demonstrationsgeschehen nimmt zu, was vor allem zunimmt, ist eine verstärkte Beteiligung von Rechtsextremisten“. Das macht Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kund.

Was an der Äußerung stimmt: Immer mehr Menschen beteiligen sich allerorten in Deutschland an den „Spaziergängen“. Was ganz sicher nicht stimmt: Dass „vor allem“ eine „verstärkte Beteiligung von Rechtsextremisten“ stattfindet. Wo sollen diese rechtsextremen Massen denn plötzlich herkommen?

Allerdings stehen für linke Politiker vom Schlage von Faeser schon Menschen, die sich ihre Informationen nicht nur aus den Systemmedien holen, unter dem Verdacht rechtsextremer Neigungen. Die SPD-Politikerin ist übrigens noch nie dadurch aufgefallen, zahlreiche Mitglieder der parteieigenen Jusos oder der von ihr bewunderten „Fridays for Future“-Aktivisten vor gemeinsamen Demonstrationen und Kundgebungen mit militanten Linksextremisten gewarnt zu haben.

Sie hat sich sogar glückstrahlend mit dem „Antifa“-Nachwuchs aus ihrem Heimatkreis fotografieren lassen. Frau Faeser misst mit zweierlei Maß. Mit ihrem Diensteid verträgt sich das nicht, mit ihrer Gesinnung natürlich schon.

