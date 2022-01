Zum Jahreswechsel gingen mehrere Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz. Grund genug für den NDR, die witterungsmäßig günstige Lage im Januar für einen Lobartikel auf diese Politik zu nutzen:

Um 20 Uhr am Silvestertag begann die Leistung des Atomkraftwerks in Brokdorf kontinuierlich zu fallen. Dreieinhalb Stunden dauerte es, bis es vom Netz gegangen war. Fast synchron dazu lief die Abschaltung an den Reaktoren Emsland, Grohnde und Grundremmingen. Über Nacht verlor Schleswig-Holstein 1,4 Gigawatt (GW) an Stromerzeugung, ohne dass Verbraucher davon etwas merkten.

Im Norden wehte gerade eine kräftige Brise: Um Mitternacht zum Jahreswechsel speisten Windkraftanlagen bundesweit mehr als 31 GW ins Netz ein. Deutschland exportierte große Mengen an Strom. Und das änderte sich auch nicht nach der Atomkraft-Abschaltung, wie die Energy-Charts des Fraunhofer Instituts ISE zeigen.

Grundaussage des NDR-Artikels:

Die Grundlast ist trotz der Abschaltung gesichert

Es kann sogar noch Strom exportiert werden

„Deutschland exportierte große Mengen an Strom.“ Das hört sich gut an. Allerdings auch nur so lange, wie vom NDR verschwiegen wird, dass unserem Land dadurch keine Einnahmen, sondern Kosten entstehen. Exportierter, bei uns nicht benötigter Strom wird gegen Bezahlung für die Abnahme an unsere Nachbarn abgegeben, wir zahlen beim Export noch drauf. Diese zunehmende Entwicklung nannten SPD-Politiker in lichten Momenten (vor über zehn Jahren) noch „Irrsinn“.

Umgekehrt entstehen nicht erst Probleme, wenn es bewölkt ist oder kein Lüftchen weht und also weder Solaranlagen noch Windräder zu ausreichender Leistung auflaufen können. Etwas kleinlaut räumt der NDR ein, dass der Wind nicht immer so verlässlich weht, wie im Januar, als Brokdorf und andere Kernkraftwerke abgeschaltet wurden, und dass es „knapp“ werden kann:

Nicht immer sind Wind und Sonne verfügbar. Selbst an stürmischen und sonnigen Tagen schaffen es die erneuerbaren Energien beim jetzigen Ausbaustand nur knapp, den gesamten Strombedarf in solchen Momenten abzudecken. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) prognostiziert, dass deshalb kurzfristig fossile Brennstoffe wie Kohle und Gas für abgeschaltete Atomkraftwerke, also auch für Brokdorf, einspringen müssen. […]

Ein weiterer Weg mögliche Dunkelflauten aufzufangen oder günstigen Strom ins Netz zu bekommen ist der Stromimport.

Der NDR rechnet auch diesen Import schön, indem er darauf verweist, dass der importierte Strom aus norwegischer Wasserkraft stammt. Dass von uns benötigte Strom-Importe auch aus Frankreich und Polen kommen, aus Atom- und Kohlekraftwerken, verschweigt des Sängers Höflichkeit. Die linken Pharisäer in Deutschland laden mit der importierten (oder eigener Kohle- oder Gas-) Energie ihre Elektroautos und fahren sie öffentlich zur Schau.