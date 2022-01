Von PETER BARTELS | Der Schweizer Roger Köppel (56) hat ein Interview mit dem deutschen Ex-BILD-Chef Julian Reichelt (41) gemacht. Politiker, Presse, Pandemie! Julian, der letzte Mohikaner der Journaille? Seufz! Die Fragen, die Köppel nicht stellte, hätten das Interview spannend gemacht, dem ehemaligen BILD-Chef die Corona-Maske vom Gesicht gerissen …

Warum haben Sie die AfD zur Voldemort-Partei erklärt, mit der keiner reden darf?

Warum haben Sie Trump wie einen tollwütigen Hund aus dem Amt jagen helfen?

Warum erklärten Sie dem Russen Putin mit leeren deutschen Fäusten den Krieg?

Da schwieg des Schweizers Höflichkeit? Nein, Roger Köppel grüßte den „Gesslerhut“ der Political Correctness. Obwohl doch gerade er mit seinem „Weltwoche Daily“ vielen Deutschen zu einer Art Wilhelm Tell 2.0 geworden ist, Ghostbuster und Jäger der verlogenen Schwätzer. Stattdessen salbte er Reichelt zu einer Art Robin Hood der Journaille. Zwei Plaudertaschen für ein Halleluja. Köppel war mit großem Schwamm nach Berlin geflogen:

SCHWAMM DRÜBER? Julian Reichelts AfD-Verdikt: “Ein klassisches Interview mit der AfD wird bei uns nicht stattfinden. Wir werden ihnen nicht ermöglichen, sich bei uns zu inszenieren!“ …

SCHWAMM DRÜBER? Julian Reichelt und sein Corona-Panikorchester von BILD peitschten doch erst mit Mainstream und Medien die Deutschen zu Angsthasen, jagten Millionen an und in die Spritze (nicht nur Grappa-Greise). Er und seine BILD verschwiegen, verschwurbelten die schweren, schwersten bis tödlichen Folgen…

SCHWAMM DRÜBER? Hochseriöse Virus-Wissenschaftler wie Bhakdi, Wodarg, Ioannidis wurden von „seiner“ BILD lächerlich gemacht, diffamiert, in die rechtsradikale Ecke gestellt…

Einäugiger unter Blinden

Erst als offenbar Springers früh verknöcherter Sittenwächter Mathias Döpfner (59) vor der Übermacht der Fakten schamrot zu werden begann, lief Julian Reichelt zur Seite des Gesunden Menschenverstands über. Und wurde, wie zu erwarten war, zum roten Tuch für Friede-Freundin Angela Merkel und ihre grünrote „Corona“-Corona. Und Julian Reichelt wurde der einäugige König unter den Blinden … Unsereiner hatte auf PI-NEWS früh gewarnt, den Inzidenz-Tag nicht vor dem Corona-Abend zu loben:

So lange BILD weiter fast täglich Merkels Messer-Männer verschwurbelt, verheimlicht, verschweigt … Solange BILD verkrampft und gegen jede Logik weiter „die AfD zur Voldemort-Partei“ (Köppel!) verteufelt … Solange BILD nicht wahrhaben will, dass die grünrotgelbe Anti-Atom-Ampel zur Einbahnstraße in Deutschlands Energie-Untergang blinken darf … Solange BILD-Reichelt seinen wärmsten Freund, Paul Ronzheimer (37), in afghanischen „Bronzekellern“ weiter „von mindestens 5000 Militär-Helfern“ (für 1300 Soldaten!!) schwafeln, fürs deutsche Harz IV-Paradies kobern darf … Solange derselbe Rotzbengel und Großverdiener auf eigenes Fäustchen weiterhin in BILD und BILD-TV Putin zum Verbrecher machen, den Krieg erklären darf…

Ri-co-laaa, Roger!

SOLANGE ist Reichelts Corona, egal, die wievielte Delta-Welle oder Omicron-Delle, nichts als Nebelkerze für gehabtes Verschwurbeln, Verschweigen, Verleugnen. Blendgranate des schlechten Gewissens. Gut, in der Not fängt auch der deutsche Michel Fliegen: Mit Nena Schink bei „Viertel Nach Acht“ hat Reichelt immerhin einen Hauch Hoffnung in den sich von Verlogenheit krümmenden Corona-Kosmos von Simpson-Södolf, Scholz-Locke oder Karl Klabauterbach keimen lassen. Wie „ernst“ es Springers Moral-Milliardär Döpfner und seinem Vorstand-Vasallen Johannes Boie (39), dem Reichelt-Nachfolger, aber damit wirklich ist, wird sich zeigen. Nach Reichelts Rausschmiss (wegen einer Frau!!) wurde „Deutschlands beste Talkshow“ (Köppel) um zwei Tage gestrichen, ins Schlafprogramm (23:15 Uhr) versteckt …

Roger Köppel? Nobody is perfect, Freunde! Köppel hat ja neulich auch die grünschnäbelige Grüne Außenministerin Annalena Baerbock (41) über den grünen Klee gelobt, weil sie Putin wegen der Ukraine nicht gleich mit einem neuen „Unternehmen Barbarossa“ gedroht hat. Rat eines alten, weißen (deutschen) Mannes an den (immer noch und immer wieder) schweizerischen, österreichischen, deutschen Freiheitshelden Roger Köppel: Ri-co-laaa! Die 13 Schweizer Bergkräuter machen nicht nur Hals und Brust wieder frei. Auch den Kopf …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.