Von PETER BARTELS | Die Welt steht Kopf: Ausgerechnet ein angesehener West-Professor enthüllt eine Putin-Rede, Kernsatz: Die ‚Gutmenschen‘ des Westens sind „Schlimmer als es die Agitprop-Abteilung der Sowjetunion je war …

Jordan B. Peterson (59) war bis vor kurzem Professor an der einst angesehenen Uni Toronto. Er ging, weil er sich nicht mehr den „Diversity-Richtlinien“ unterwerfen wollte. Sein Appell: „An alle Professoren … Ihr verharrt feige in Heuchelei und Schweigen. Ihr lehrt eure Studenten, sich zu verstellen und zu lügen. Um weiterzukommen …“

Sein Beitrag erschien im englischen Original zuerst auf dem YouTube-Kanal von Peterson und in der National Post. ACHGUT hat ihn am Samstag publiziert, PI-NEWS bringt den Professor, gekürzt, hier:

„Können Sie nicht erkennen, dass die Ideologen, die solch einen entsetzlichen Unsinn vorantreiben, von einer Agenda angetrieben werden, die … genau auf die Freiheiten abzielt, die Ihren Erfolg möglich gemacht haben? Sehen Sie denn nicht, dass Sie, wenn Sie wie ein Schaf mitmachen (wie die Professoren, Künstler und Schriftsteller), eine regelrechte fünfte Kolonne in Ihren Unternehmen schaffen? Sind Sie wirklich so blind, eingeschüchtert und feige?“

„Und das gilt nicht nur für die Universitäten. Und die Fachhochschulen. Und Hollywood. Und die Unternehmenswelt. Vielfalt, Inklusivität und Gerechtigkeit – diese linksradikale Dreifaltigkeit – zerstört uns. Sie wundern sich über die Uneinigkeit, die uns derzeit heimsucht? … Was Trump so attraktiv macht? … Es reicht jetzt. Es reicht. Es reicht!“

Wussten Sie eigentlich, dass Wladimir Putin aus diesem woken Wahnsinn Kapital schlägt? Ich zitiere aus seiner letzten Rede eines Artikels

„Hisst die Fahnen, weiter so!“

Putin: „Die Verfechter des sogenannten ‚sozialen Fortschritts‘ (im Westen!!) glauben, dass sie die Menschheit in eine Art neues, besseres Bewusstsein einführen. Viel Glück, hisst die Fahnen, wie man so schön sagt, macht nur weiter.

Putin: Dabei sind ihre Rezepte überhaupt nicht neu. Es mag manche überraschen, aber Russland hat das alles schon einmal erlebt. Nach der Revolution von 1917 sagten auch die Bolschewiki, gestützt auf die Dogmen von Marx und Engels (beides Deutsche!!), daß sie die bestehenden Sitten und Gebräuche ändern würden.

Putin: Und zwar nicht nur die politischen und wirtschaftlichen, sondern auch den Begriff der menschlichen Moral und die Grundlagen einer gesunden Gesellschaft. Die Zerstörung uralter Werte, der Religion und der zwischenmenschlichen Beziehungen, bis hin zur völligen Ablehnung der Familie, die Ermunterung zum Denunzieren geliebter Menschen – all das wurde als Fortschritt proklamiert, wie heute (im Westen) …

Putin: Übrigens waren die Bolschewiken absolut intolerant gegenüber anderen Meinungen. Dies sollte uns an einiges erinnern, was wir heute erleben… Wenn wir uns ansehen, was gerade in einer Reihe von westlichen Ländern geschieht, sind wir verblüfft. Der Kampf für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung hat sich in aggressiven Dogmatismus verwandelt, der an Absurdität grenzt…

Putin: Wenn die Werke großer Autoren wie Shakespeare, nicht mehr an Schulen oder Universitäten gelehrt werden, weil ihre Ideen als rückständig gelten, als …ignorant gegenüber Geschlecht oder Rasse …

Putin: In Hollywood werden Memos darüber verteilt, wie man eine Geschichte ‚richtig‘ erzählt, wie viele Figuren welcher Farbe oder welchen Geschlechts in einem Film vorkommen sollten…

Putin: Das (alles) ist noch schlimmer als die Agitprop-Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.“

Prof. Jordan B. Petersons fassungsloses Fazit: „Und das vom Oberhaupt des ehemaligen totalitären Unternehmens (Sowjetunion), gegen das wir (im Westen) fünf Jahrzehnte einen Kalten Krieg geführt und (ganz real) den gesamten Planeten riskiert haben. Und jetzt d a s vom Oberhaupt eines Landes, das einst selbst auf völkermörderische Weise von Ideen zerrissen wurde, die Putin (heute) den Progressiven im Westen zuschreibt, vorgetragen vor (russischen) Zuhörern, die in dieser Hinsicht gebrannte Kinder sind.“

„Hört auf, eure Gedanken zu zensieren“

Der Professor … an die Professoren: Ihr verharrt feige in Heuchelei und Schweigen. Ihr lehrt eure Studenten, sich zu verstellen und zu lügen. Um weiterzukommen. Während die Mauern zerbröckeln. Aus Scham. Unternehmer: Ihr signalisiert eine Tugend, die ihr nicht besitzt und nicht wollen solltet, um einer Minderheit zugefallen zu gefallen …

Der Professor … an die Unternehmer: Ihr seid „böse“ Kapitalisten und solltet stolz darauf sein … Ich kann nicht sagen, ob Ihr auf eine noch verwerflichere Weise ängstlicher seid als die Professoren. Warum, zum Teufel, verbannt ihr die „Emporkömmlinge aus dem „Human Ressources“ nicht zurück in die Personalabteilung? Warum haltet ihr sie nicht davon ab, sich in die Psyche von euch und euren Mitarbeitern einzumischen?

Der Professor … an Musiker, Künstler, Schriftsteller: Hört auf, eure heilige und verdienstvolle Kunst den Forderungen der Propagandisten zu unterwerfen, bevor ihr auf fatale Weise den Geist eurer eigenen Intuition verratet. Hört auf, eure Gedanken zu zensieren. Hört auf, zu sagen, dass ihr für eure Orchester- und Theaterproduktionen aus irgendeinem anderen Grund als Talent und Exzellenz anheuern werdet. Das ist alles, was ihr habt. Das ist alles, was jeder von uns hat… Wer Wind sät, wird den Sturm ernten. Und der Wind wird stärker!

Natürlich lesen Holzköpfe wie BILD-Vize Paul Ronzheimer sowas nicht, weil er ja Leckerli-Plastiktüten aus dem nahen Supermarkt an die ukrainisch-russische „Front“ schleppen muss. Vor allem grübelt, wie man Ex-Kanzler Schröder, dem „Putin-Versteher“, das Konto sperren kann, ohne dass die Russen den Deutschen im kalten Winter das Gas abdrehen. Natürlich „demokratisch“, Herr Bundestags-Vize-Präsident Kubicki …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.