Von PETER BARTELS | Um Sie nicht lange auf die Folter zu spannen: Die zwei Männer der Woche sind 1. Roger Köppel … 2. Ralf Schuler (BILD hin, BILD her) …Und eine Frau: 3. Beatrix von Storch (AfD hin, AfD her). Sie alle haben sich den Lorbeer der Demokratie verdient …

Fangen wir mit dem von unsereinem in dieser Woche (sic) zuweilen gebackpfeiften Roger Köppel an. Die Backpfeifen deshalb, weil er in Interviews endlos schwafelte, statt zu fragen. Allerdings: Die Gardinenpredigt, die der Schweizer Chefredaktor der WELTWOCHE heute den Deutschen hielt/hält, hätte letztes Jahr womöglich die Wahlen entschieden:

„Es gibt schlimmeres als die Bösen – es gibt die Idealisten! Die glauben, das reine, unverfälschte Gute zu verwirklichen; gebt Acht vor den Idealisten, hütet euch vor den Moralisten und vor den Gutmenschen. Die Idealisten, die glauben, das Gute zu verwirklichen, sind die Gutmenschen. Und der Gutmensch definiert sich dadurch, dass es ihm gar nicht darum geht, das Gute zu verwirklichen, sondern es geht ihm darum, gut zu scheinen und sich moralisch über SIE hinweg zu heben“ …

„Es geht dem Gutmenschen um die Macht. Er will befehlen, er will herrschen, er will sagen, was man sagen darf, was man nicht sagen darf… Er will die Grenzen, die Schranken, was gesagt werden darf, mit autoritärer, intoleranter, schmallippiger, inquisitorischer Unerbittlichkeit erzwingen … DAS ist der Gutmensch. Ganz etwas anderes als ein guter Mensch! Ein guter Mensch ist jemand, der nicht davon redet, dass er ein guter Mensch ist, sondern der einfach das Gute macht … Der Gutmensch (dagegen) lebt in der Gesinnung, der Gutmensch ist der klassische Frömmler – ein Frömmler redet von Gott, aber meint sich selbst. Er missbraucht das Höchste, um sich selber zu erhöhen, um sich über andere hinwegzusetzen“ …

Roger Köppel: Ich soll länger beten

‚Ja, wissen Sie, Herr Köppel, Sie sind schon auch ein anständiger Mensch, aaaber Sie müssen da schon noch ein bißchen intensiver an Gott glauben, etwas länger beten, dann hat Sie der liebe Gott irgendwann auch so gern wie mich … Dann kommen Sie auf die gleiche moralische Stufe, wie ich‘ …

Köppel: „Das ist… absoluter Humbug, alles erstunken und erlogen. Das sind die Schlangenöl-Verkäufer der Moral, das hat mit Moral gar nichts zu tun. (Wirkliche) Moral sind die Regeln, die gut sind, vernünftig, damit man anständig miteinander umgeht“ ….

„Der Moralismus – dieses Gutscheinen, dieses Autoritäre, sich als gut inszenieren, mit aggressiver Diskriminierungs-Energie – hat mit Moral nichts zu tun, das ist Missbrauch der Moral. Und die Gutmenschen missbrauchen das alles, auch unsere Ideale und Werte … Sie sagen: Wir sind für den Umweltschutz, aber nur so, wie wir es machen ist es richtig, alle anderen sind die Bösen … Der Gutmensch will nicht diskutieren, der Gutmensch will herrschen, will befehlen, will einschüchtern. Leider haben sie schon die Lufthoheit in den Medien; diese Medien sind Propaganda-Plattformen, die das angeblich Gute in die Welt peitschen wollen“ …

Laudatio von IT-Ingenör Uwe, Göttingen: “Was für ein Köppel!! So gefällt er mir. Dabei war ich schon drauf und dran, ihn nach den letzten Sendungen „abzuschalten“.

Ralf Schuler, „Viertel nach Acht“: Sind wir zu bescheuert?

„Viertel nach Acht“, die BILD-Talkshow, die seit dem Rausschmiss von Erfinder Julian Reichelt keine Schlagzeilen mehr macht. Donnerstag durfte mal wieder Ralf Schuler ran, in der DDR-Diktatur gestählter Montags-„Spaziergänger“, deshalb offenbar noch nicht vom Berliner-Gesinnungs-Sumpf verschlungen. In Mimik und Gestik eine Art Gérard Depardieu, parlierte Schuler die Runde (zur Freude der klugen Nena) an die Wand. Über den bayerischen Windbeutel Södolf, der plötzlich und (eben nicht) unerwartet aus der Pandemie raus will.

Schuler: „Einerseits kennen wir Markus Söder als einen, der gerade noch Kruzifixe in den Amtsstuben aufhängt, andererseits, wie er dann Bäume umarmt; Team Vorsicht, jetzt Team mutig, da geht noch was …“ (garantiert, Genosse Gesunder Menschenverstand!) Oder: Die Bayern haben Riesen-Inzidenz-Probleme (und Wahlkampf!!) … Mal wird (die Inzidenz) auf die Grenzen geschoben (Schuler: Die Grenzen dicht machen bringt aber gar nichts, wie wir längst wissen) … Dann hieß es, jaaa, es sind die Migranten, die vom Balkan zurück kommen … Wir (Deutschland) sind das wichtigste Land in der EU, aber wir können eine Krankheit nicht erforschen – das will mir einfach nicht in den Kopf, ist es der Datenschutz, die mangelnde Erhebung, mentales Unvermögen? (Oder) sind wir zu bescheuert, woran liegt’s?“…

„Die Politik kommt aus dem Dr. Allwissens-Modus nicht raus, den sie sonst gerne hat: Bei Atom-Ausstieg, Gesundheitsreform, Renten-Reform, wissen sie ganz genau, wie segensreich das ist … Die Politiker wußten auch innerhalb von zwei Wochen, dass Omikron ‚wie eine Wand‘ wird: ‚Da gab es schon Studien … die sind ganz schlimm … also, wenn wir daaa nicht aufpassen …‘ Schuler: Da denken die Leute doch: Seltsam , das Schlechte wissen sie ganz schnell“ …

„Natürlich muss man Tollwut nach ein paar Jahren auffrischen, aber bei Corona muß man aufpassen (zwei, drei, vier Impfungen?), sonst gibt es den Fischmarkt-Effekt: ‘Nenn mich verrückt, ich hau noch einen oben drauf … noch’n Aal, noch zwei Gurken‘ … Schließlich: Ich weiß nicht, wieviel Seiten der Impfpass hat, aber vielleicht sollte man es mit der Nähmaschine machen (Schuler tippt auf den linken Oberarm), sagt Dong … Dong! Dong! Dong! Dong! Dann hat man (halt) einen perforierten Arm.“ Dann lächelt er wie ein Panzerknacker (Har! Har): Vielleicht muss man mit Scherzchen (über immer neue Corona-Impfungen!) drüber weg kommen …“

Laudatio eines Ex-BILD-Chefs: Streicht selbstgefällige Flachschwätzer wie Rotzheimer und Béla Anda, lasst Nena, Schuler uuund Julian Reichelt (wieder) ran …

Beatrix von Storch, AfD: „Nazi“ haut uns nicht um

Und hier, liebe PI-NEWS-Leser, die „Frau der Woche“, Beatrix von Storch! Roger Köppel, der Weiße Ritter der Journaille, hat sie in ihrer adelsrot tapezierten Wohnung interviewt. Sie sagte Wahrheiten, für die sie die von Merkel „ermächtigte“ rot-grün-gelbe Einheit der Einfältigen auf‘s Rad binden würde, wenn sie könnte (die EU-Eunuchen der CDU/CSU würden es anzünden und schubsen):

„Für die Interessen des eigenen Landes einzutreten, das ist ja offensichtlich extremistisch, nationalistisch und dem Grunde nach böse. Und das sehen wir anders. Und ich glaube das ist das, was in der Partei alle eint … Eine Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind“ … Wenn man sagt, wir wollen unsere christliche Kultur erhalten … Wenn man beim Sprechen nicht gendert, wird man komisch angeguckt“…

„Wir wollen ein Europa von souveränen Staaten, wir wollen keinen europäischen Bundesstaat …Wir wollen eine Energiepolitik, die Energieversorgung sicherstellt, keine Ideologie. Wir begrüßen es sehr, dass die Europäische Union jetzt die Atomenergie, die Kernkraft zu einer grünen Technologie erklärt hat. Wir sind gegen den Ausstieg aus Kohle und Gas“ …

„Wenn man in Deutschland mit der Nazikeule kommt, dann ist das immer der sichere Beleg dafür, dass den anderen die Argumente ausgehen … Man versucht uns umzuhauen. Aber das haut uns nicht um!! Wir gehen unseren Weg weiter “

Laudatio eines AfD-Wählers: Macht Gauland zum Ehren-Präsidenten auf Lebenszeit, setzt die Gräfin auf seinen Platz.

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.