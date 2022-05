Eine Woche nach Schleswig-Holstein steht Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland Nordrhein Westfalen an diesem Sonntag vor der Wahl. Doch wie sieht es nach der Wahlniederlage im hohen Norden, bei der es der AfD erstmals nicht gelungen ist, eine ihrer Fraktionen in einem deutschen Landesparlament zu verteidigen, in der AfD an Rhein und Ruhr aus? Hat Düsseldorf den Kieler Weckruf erhört? Wofür steht insbesondere der Parteinachwuchs im Westen der Republik?

In dieser Reportage begleitet JF-TV-Filmemacher Marco Pino zwei ambitionierte NRW-Nachwuchspolitiker durch ihre höchst unterschiedlichen Wahlkreise: zum einen die albanischstämmige Enxhi Seli-Zacharias, die in Gelsenkrichen für die AfD antritt. Sie führt durch den Brennpunkt Gelsenkirchen-Ückendorf und schildert, welche Folgen die EU-Osterweiterung samt Armutsmigration dort hat.

Zum anderen trifft Pino den JA-Bundesvorsitzenden Carlo Clemens im ländlichen Rheinisch-Bergischen Kreis, wo die typischen AfD-Themen kaum eine Rolle spielen. So muß sich Clemens andere Themen suchen – und zeigt, welche.

Zwei Kandidaten, zwei Wahlkreise – die Bedingungen könnten unterschiedlicher kaum sein, die Botschaft jedoch ist dieselbe: für eine deutsche Leitkultur, in den Städten genauso wie auf dem Land.

Die JF-TV Reportage zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Alternativen für morgen.

Like