Von KEWIL | Unsere durch und durch verlogene Presse manipuliert ihre Leser von der Überschrift bis zum letzten Satz. So liest man im SPIEGEL (anrüchig seit Relotius) heute Morgen: „Hunderte ukrainische Kämpfer können Asow-Stahlwerk verlassen“. Die WELT titelt: „Kampfauftrag erfüllt – Hunderte Soldaten verlassen Stahlwerk in Mariupol“. Und die erbärmliche linke FAZ: „260 ukrainische Soldaten verlassen Asow-Stahlwerk“. Sind die rechtsradikalen Asow-Söldner also einfach siegreich mit einem Lied auf den Lippen aus den Bunkern hinaus spaziert? Diesen Eindruck sollen die für dumm verkauften Leser offensichtlich kriegen.

In Wahrheit sind die von den Russen draußen in Empfang genommenen 264 ultranationalen Asow-Söldner alle schwer verwundet und kamen in russische Gefangenschaft im russischen Teil des Donbass und werden natürlich schwer bewacht.

Und selbstverständlich wird der Söldnerhaufen jetzt untersucht. Sind wirklich alle schwer verletzt oder sollten da noch andere Typen durchgeschmuggelt werden? Wer sind die rechtsradikalen Landsknechte im Asow-Kontingent? Ist überhaupt ein Ukrainer dabei oder sind alles Ausländer? Woher? Sind von den russischen Volksrepubliken gesuchte Verbrecher dabei? Das russenfeindliche Asow-Regiment hatte das russenfreundliche Mariupol (vor dem Krieg 90 Prozent russischsprachig) immerhin seit acht Jahren besetzt und terrorisiert.

Freikommen sollen die Asow-Legionäre erst in einem Gefangenenaustausch. Und der kann schnell gehen oder dauern. Immerhin müssen die Ukrainer verwundete russische Kriegsgefangene zusammensuchen, denen sie bei der Gefangennahme nicht die Knie zerballert und in den Unterleib geschossen haben, sonst kommen diese Schweinereien vielleicht irgendwo ans Licht der Öffentlichkeit, aber sicher nicht bei SPIEGEL, WELT oder FAZ.

Warum geben die restlichen „Helden“, die im Asow-Stahlwerk „heldenhaft kämpfen“, in Wahrheit aber halb verhungern und fauliges Wasser trinken, nicht auf? Um Selenski zu retten oder eher, weil sie alle seit acht Jahren unendlich Dreck am Stecken haben, weiß der Teufel welche Geheimnisse sie noch verbergen müssen und sich vor der russischen Rache fürchten?

Auch von denen wird mit Sicherheit keiner irgendwann, womöglich noch als Kriegsheld, rausspazieren, sondern alle Überlebenden werden zunächst unentrinnbar in russischer Gefangenschaft landen! Das ist sicher.

PS: Eine siegreiche Schlacht um Charkiw, wie unsere Presse berichtet, hat es für die Ukraine auch nicht gegeben. Die Russen sind schon seit Wochen aus dem Gebiet abgezogen und konzentrieren sich im Süden Richtung Odessa. Schon jetzt kommt man per Schiff nicht mehr in die Ukraine.

