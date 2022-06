Von JÜRGEN ELSÄSSER* | Am Montag Abend zur besten Sendezeit ausgestrahlt, am Dienstag im Frühstücksfernsehen wiederholt: Der RBB macht sich zum Lautsprecher des Inlandsgeheimdienstes und verbreitet staatliche Hetze gegen COMPACT. Der bisher schwerste Angriff der Schlapphüte und angeschlossener Medien gegen unser Magazin!

Was wird COMPACT vom Verfassungsschutz Brandenburg vorgeworfen? Die Fernsehsendung startet mit einer Lachnummer: “Die Juni-Ausgabe des Zeitschriftenmagazins COMPACT hat es wieder in sich. Die Grünen als Brandbeschleuniger eines Atomkrieges mit Russland, dazu Schmähschriften. Diesmal gegen die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang. Hier genannt die Dicke Bertha oder auch grüne Wuchtbrumme. Die Verächtlichmachung politisch Andersdenkender, vor allem der Regierenden – bei COMPACT ist sie Normalität, Monat für Monat.” Was soll daran demokratiefeindlich sein, wenn man die Grünen attackiert und ihre Wuchtbrumme durch den Kakao zieht?

Dann werde ich selbst zitiert: „Wenn die Regierung das Volk einsperren will, dann muss das Volk die Regierung einsperren“ (am 5. April 2021). Ja, zu diesem Zitat stehe ich. Ist zwar deftig formuliert – aber die Lockdown-Einsperrungsmaßnahmen waren so einmalig radikal in der Geschichte der BRD, dass auf den groben Klotz auch ein grober Keil gehörte.

Weiter geht’s in der RBB-Hetze: “Unterstützt von Berliner und Brandenburger AfD-Abgeordneten macht Elsässer in einem COMPACT-Video die ukrainische Regierung für die Kriegseskalation verantwortlich. (Ausschnitt Video Elsässer:) ?„Das sind ausgemachte Dreckssäcke, Extremisten und Brandstifter, die nichts Besseres zu tun haben, als Deutschland in den Krieg reinreißen zu wollen.“ Stimmt das etwa nicht? Darf man den für Deutschland verheerenden Kriegskurs der Bundesregierung, die von Kiew immer weiter ins blutige Schmassel gezogen wird und uns zur Zielscheibe von Gegenschlägen macht, nicht mehr kritisieren?

Lügen und Verdrehungen

Im am Montag vorgestellten Jahresbericht des VS Brandenburg (PI-NEWS berichtete) kommt es noch doller. Als “Grund für die Beobachtung / Verfassungsfeindlichkeit” von COMPACT wird angeführt: “Das zentrale Ziel von COMPACT ist, die demokratisch legitimierte Regierung der Bundesrepublik Deutschland durch einen Sturz des vermeintlichen ‘Regimes’ zu entmachten.” Ja, meine Damen und Herren, man darf eine Regierung stürzen, das ist keineswegs undemokratisch, vor allem, wenn sich eine Regierung undemokratisch verpanzert und mit Notstandsgesetzen wie im Falle Corona Grundrechte außer Kraft setzt. COMPACT bezieht sich immer auf das Beispiel der friedlichen Revolution in der DDR – ein auch von den Altparteien anerkanntes Beispiel für Zivilcourage.

“Anschließend soll das demokratische durch ein identitäres System ersetzt werden.” Diese Behauptung des VS ist vollkommen falsch und enthält kein Jota Wahrheitsgehalt. Wo wir uns auf ein Zukunftsmodell beziehen, leitet sich dieses vom urdemokratischen Modell der Schweiz ab.

“Um den anvisierten Umsturz zu erreichen, ruft COMPACT unter anderem zur Selbstjustiz und zum Widerstand auf.” COMPACT ruft sehr wohl zum Widerstand auf – aber niemals zur Selbstjustiz, das ist erstunken und erlogen. Im Gegenteil: Wir warnen immer wieder vor Gewalt und fördern einzig gewaltfreie Methoden der Opposition.

“Die hetzerische Bezeichnung ‘Corona-Diktatur’ und die Stoßrichtung der Initiative delegitimieren nicht nur das staatliche Handeln bei der Pandemiebeka?mpfung, sondern sind auch dazu geeignet, Radikalisierungen und antidemokratischen Protest voranzutreiben.” Es ist also antidemokratisch, wenn man das antidemokratische Handeln der Regierung delegitimiert?

COMPACT wird angegriffen, weil wir standhaft sind

So könnte man endlos weiter zitieren und weiter widerlegen. Auf geschlagenen acht Seiten enthält der VS-Bericht nur Verdrehungen und Lügen über COMPACT. Der Grund für die sich steigernden Angriffe liegt auf der Hand: “Über Magazin und Soziale Medien erreicht COMPACT mittlerweile stabil mehrere Hunderttausende Menschen”, jammert der RBB. Im Verfassungsschuzubericht wird über COMPACT resümiert: “Es agiert als ideologischer Superspreader, der Verschwo?rungsideologien eine milieuu?bergreifende Plattform bietet, sie bu?ndelt, versta?rkt und zielgerichtet weiterverbreitet.” Kurz und gut: Das Regime hat Angst vor COMPACT und seiner wachsenden Stärke. Als “Superspreader” sind wir eine Stütze jeder Form von Opposition und bieten den etablierten Medien Paroli. Das gilt umso mehr, als viele Oppositionelle wie Ken Jebsen, Bodo Schiffmann, Sucharit Bhakdi schon ins Ausland vertrieben worden sind, einige konservative Medien (Boris Reitschuster, Achgut, Junge Freiheit) mittlerweile offen mit der NATO paktieren. COMPACT ist der verbliebene Fels in der Brandung…

Der RBB drängt mehr oder weniger offen auf ein Verkaufsverbot. “COMPACT ist als Magazin eins unter vielen in deutschen Zeitschriftenläden. (…) Daran ändert offenbar auch die Erwähnung im heutigen Verfassungsschutzbericht nichts”, heißt es gegen Schluss der Sendung fast bedauernd. Dagegen verteidigt der Zeitschriftenhandel immerhin die gegenwärtige noch liberale Rechtslage: „Den Vertrieb einschränkende Informationen zur Zeitschrift COMPACT liegen uns von Bundes- oder Landesebene nicht vor.“

An den Vorgängen wird deutlich: Ein Verbot von COMPACT ist zwar nicht vorstellbar, weil das Presserecht uns schützt – aber der Druck durch das Regime wird wohl weiter zunehmen, wenn wir den Gesetzlosen nicht deutlich machen, dass jeder Druck letztlich zu einer Stärkung von COMPACT führt. Das Regime wird zurückweichen, je deutlicher der Rückhalt von COMPACT sichtbar wird.

*Zuerst erschienen auf compact-online.de

