Von KEWIL | Die vielen Meldungen über Vergewaltigungen durch russische Soldaten in der Ukraine sind erfunden und gelogen. Ausgerechnet das ukrainische Parlament selbst hat darauf aufmerksam gemacht, indem Lyudmyla Denisowa, die Ombudsfrau des ukrainischen Parlaments für Menschenrechte, die alle diese Meldungen ohne Beweise verbreitet hat, von eben diesem Parlament gefeuert wurde.

PI-NEWS hat bereits vor Tagen berichtet. Jetzt berichtet auch die Berliner Zeitung darüber, aber unsere anderen Blätter nicht. Erfundene „russische Massenvergewaltigungen“ von kleinen Buben und der gefesselten Mutter auf dem Stuhl hat man gern als perverse Propaganda verbreitet, über die Wahrheit schweigt aber unsere Lügenpresse:

Die 61-Jährige [Denisowa], so Frolow in einer Stellungnahme, habe sich in ihren Gesprächen mit den Medien zu sehr auf die zahlreichen Details zu „widernatürlichen Sexualdelikten“ und sexuellem Missbrauch von Kindern durch russische Soldaten in den besetzten Gebieten bezogen. Diese seien jedoch bisher noch nicht hinreichend belegt. Solche Informationen hätten „der Ukraine nur geschadet und die Weltmedien von den wahren Bedürfnissen der Ukraine abgelenkt“.

Diese Kritik an fehlenden Belegen wurde später von der ukrainischen Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa bestätigt. Wenediktowa gab zu, von der Menschenrechtsbeauftragten Denisova keine konkreten Beweise für die vermeintlichen Vergewaltigungen erhalten zu haben. „Frau Denisova hat uns Briefe geschickt, aber keine Indizien. Das sind verschiedene Dinge“, so Wenediktowa.

Wo steht etwas darüber bei den Faktencheckern oder bei Correctiv oder im (Relotius-Schmierblatt) SPIEGEL? Hier die Berliner Zeitung mit einigen Links! Da die WELTWOCHE dazu! Und hier die Nachdenkseiten! Das war’s dann im verlogenen deutschsprachigen Blätterwald! Falls unsere Leser einen weiteren Artikel finden, bitte gerne posten!

