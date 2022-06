Am Samstag, in der Nacht vor einer geplanten „Pride-Parade“, gegen 1.15 Uhr wurden der Osloer Polizei Schüsse in bzw. vor einem Schwulenclub im Zentrum der Stadt gemeldet. Zeugen sprachen von panisch davonlaufenden Menschen und einem Mann, der eine Waffe aus einer Tasche geholt und wahllos das Feuer auf die Anwesenden eröffnet habe.

Einige Passanten sollen versucht haben, den Täter festzuhalten ehe die Polizei ihn schon kurz nach der Tat festnehmen konnte. Beim Täter handle es sich um den 42-jährigen Iraner Zaniar Matapour berichtet das norwegische Blatt NRK. Bislang werden zwei Tote und 21 Verletzte gemeldet, zehn davon sollen zum Teil schwer bzw. lebensbedrohlich verletzt sein. Matapour kam, laut lokaler Medien, mit zwölf Jahren als „Flüchtling“ ins Land, ist kurdischer Abstammung, mittlerweile norwegischer Staatsbürger u.a. wegen Drogendelikten polizeibekannt. 2019 wurde das Goldstück wegen versuchten Mordes und unrechtmäßigen Besitzes einer Schusswaffe festgenommen und angeklagt – die Richter ließen ihn aber wieder laufen. Er hat die Schule nicht abgeschlossen aber er soll – wie könnte es anders sein – seit 2007 unter „psychischen Problemen“ leiden. Man habe eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert, heißt es.

Was in Deutschland oft Tage und ewiges Herumgeschwafel diverser Politiker und Medien braucht, ging in Norwegen ganz flott – die Polizei stufte die Tat rasch und folgerichtig als Terroranschlag und Hassverbrechen ein.

Die „Pride-Parade“ wurde abgesagt. Damit hat vermutlich nicht nur der Täter erreicht was er wollte, sondern es hat auch die sich permanent produzierende woke Minderheit, die so gerne der Mehrheit das Leben diktieren will und meist für noch mehr Einwanderung aus Steinzeitkulturen votiert erlebt, dass bunt und gaga sich nur schlecht mit dieser Art von kultureller „Bereicherung“ verträgt. Die Polizei selbst hat Oslo aber bereits 2013 für verloren erklärt. (lsg)

