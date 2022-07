Von KEWIL | Die in diesen Tagen immer mal wieder angesprochene „Monroe-Doktrin“ ist 200 Jahre alt und stammt vom damaligen US-Präsidenten James Monroe (1758 – 1831). Sie forderte eine totale Unabhängigkeit der Staaten in Nord- und Südamerika von den europäischen Mächten. Europa sollte in Amerika von Alaska bis Feuerland nichts mehr zu sagen haben: Amerika den Amerikanern.

Die Monroe-Doktrin war zu Anfang also durchaus fortschrittlich und vertrieb die europäischen Kolonialmächte Zug um Zug aus ihren amerikanischen Kolonien, die unabhängig werden konnten. Die Monroe-Doktrin verwandelte sich aber im Lauf der Zeit – man ahnt es schon – von „Amerika den Amerikanern“ in „Amerika den USA“.

Bereits um 1895 hieß es, die USA seien „Hegemon des amerikanischen Kontinents“ und würden sich jede Einmischung verbitten. 1904 postulierte US-Präsident Theodore Roosevelt zusätzlich ein Interventionsrecht der USA bei inneramerikanischen Konflikten.

Das war der Anfang von unzähligen US-Militärinterventionen und teils langjährigen Stationierungen von Truppen in Lateinamerika und weltweit. Die USA waren jetzt eben auch imperialistisch unterwegs – und zwar überall.

Eigentlich hätten die USA nach der ursprünglichen Monroe-Doktrin nicht einmal in den Ersten Weltkrieg eingreifen sollen, dann kam WK II, der Kampf gegen den Kommunismus, Vietnam, Afghanistan und die ganze US-Geschichte bis heute.

Die Monroe-Doktrin spielte während der ganzen Zeit in den USA immer wieder eine größere Rolle, so während der Kuba-Krise, und während der Amtszeit von Präsident Trump wurde darüber auch diskutiert. Aber egal, wie sehr die Monroe-Doktrin über die vielen Jahre jeweils im Vordergrund stand oder nicht: das, was die USA Russland in den letzten 20 Jahren zugemutet haben, spottet jeder Beschreibung und hätte Washington bei sich selbst niemals geduldet.

Während Politiker frech daherlügen, jeder Staat sei frei und könne Bündnisse eingehen und Verträgen beitreten, wie er wolle, möchte man mal sehen, was passiert, wenn Mexiko von überall her so mit schweren Waffen vollgestopft würde wie die Ukraine und einem US-feindlichen Bündnis beiträte.

Die USA würden ganz Mexiko, Zentral- und Südamerika zerstören, wenn es hart auf hart käme, das ist todsicher! Nur Russland soll sich alles gefallen lassen?

