CO 2 -Hysterie war gestern, in Holland gibt’s jetzt Stickstoffalarm! Ausgerechnet in Zeiten, wo das Schreckgespenst der Lebensmittelknappheit beschworen wird veranlasst der „Green Deal“ der allmächtigen, menschenfeindlichen EU, Kommissar Frans Timmermans zur Forderung, europaweit zehn Prozent der landwirtschaftlichen Flächen stillzulegen.

Um diesem Irrsinn zur Durchsetzung zu verhelfen wird in Holland ein Stickstoffproblem vorgeschoben. Auf dieser Basis will man die Viehbauern – die als Hauptverursacher genannt werden – zwingen ihre Betriebe aufzugeben. Die niederländische „Ministerin für Klima und Stickstoff“, Christianne van der Wal, gab bekannt, dass 30 Prozent der Viehbauern ihre Betriebe aufgeben müssten. Die Betroffenen haben jetzt die Wahl ihre Höfe freiwillig aufzugeben und sich vom Acker zu machen oder sich zu verbürgen ihren Beruf nie wieder auszuüben – nur dann würden sie etwas entschädigt. Wer sich nicht fügt solle vom Staat enteignen werden, heißt es. So will man bis 2030 die Stickstoffemission um bis zu 95% verringern.

Es geht also für mindestens ein Drittel der Landwirte ums nackte Überleben. Kein Wunder also, wenn der Protest mit immer härteren Mitteln zum Ausdruck gebracht wird. Die wütenden Bauern blockieren seit Wochen immer wieder Straßen und ziehen vor Regierungsgebäude, um ihren Unmut sichtbar zu machen. Heute wurden u.a. die Zufahrten zu einigen Supermärkten verstellt. Auch war angekündigt, man werde die Zufahrten zum internationalen Flughafen in Amsterdam sperren. Vor einigen Tagen hatten sie mit ihren Traktoren eine Polizeisperre durchbrochen und das Haus der Ministerin mit Gülle bespritzt. Daraufhin kündigte die Polizei ein härteres Vorgehen gegen die Demonstranten an, was allerdings wohl nur eine weitere Eskalation nach sich ziehen wird.

In Deutschland wird zwar noch nicht enteignet aber, dank grüner Öko-Diktatur, wird auch hierzulande nicht viel besser umgegangen mit denen, die bei uns für volle Teller sorgen könnten – wenn man sie ließe. (lsg)

Like