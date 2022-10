Für Präsident Selenskyj und die Ukraine sind die Krim und der Donbass nationale Territorien, deren Rückeroberung einen totalen Krieg rechtfertigt, um die Invasionsarmeen von Wladimir Putins Russland zu vertreiben.

Doch wer die Krim und den Donbass kontrolliert, war in der Geschichte der amerikanisch-russischen Beziehungen noch nie ein Thema, das einen Krieg zwischen uns rechtfertigen würde. Amerika hat nie ein vitales Interesse daran gehabt, wer in Kiew regiert.

Im 19. und fast dem gesamten 20. Jahrhundert hindurch war die Ukraine Teil des Russischen Reiches oder der UdSSR und wurde von Moskau aus regiert. Und dieser Zustand war für die 5000 Meilen entfernten USA nicht von Belang.

Für uns geht es in diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland nicht darum, wer am Ende die Kontrolle über die Krim und den Donbas erhält, sondern darum, dass die USA nicht in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden, der zu einem Weltkrieg und einem Atomkrieg eskalieren könnte. Das ist Amerikas übergeordnetes Interesse in dieser Krise.

Nichts in Osteuropa würde einen totalen Krieg der USA mit Russland rechtfertigen. Schließlich war die Kontrolle Moskaus über Ost- und Mitteleuropa die Situation, die während des gesamten Kalten Krieges von 1945 bis 1989 bestand. Und die USA haben dieses Ergebnis des Zweiten Weltkriegs nie militärisch in Frage gestellt. Wir haben damit gelebt.

Als sich die Ungarn 1956 für Freiheit und Unabhängigkeit erhoben, weigerten sich die USA, einzugreifen. Anstatt einen Krieg mit Russland zu riskieren, wurden die ungarischen Patrioten von Präsident Dwight D. Eisenhower ihrem Schicksal überlassen.

Während die USA heute nicht verpflichtet sind, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen, sind wir nach dem NATO-Vertrag verpflichtet, in den Krieg zu ziehen, wenn die Slowakei, die Tschechische Republik, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Polen, Litauen, Lettland oder Estland angegriffen werden.

Und obwohl Kiew nicht Mitglied der NATO ist, finden sich die USA als Finanzier und Hauptausrüster der Ukraine in einem Krieg mit Russland um die Krim und den Donbas wieder, der zum ersten Mal seit Nagasaki den Einsatz von Atomwaffen beinhalten könnte.

Kurz gesagt, unser vitales Interesse – die Vermeidung eines US-Krieges mit einem nuklear bewaffneten Russland – könnte bald mit den strategischen Kriegszielen der Ukraine kollidieren – d.h. der vollständigen Rückeroberung der Krim und des Donbass.

Wenn Putin es ernst meint mit einem Krieg auf unbestimmte Zeit, um die Krim und den Donbass als russisches Territorium zu halten, wie weit sind wir dann bereit zu gehen, um der Ukraine dabei zu helfen, die Russen zu vertreiben und diese Gebiete zurückzuerobern?

Es scheint sich eine Situation abzuzeichnen, die in etwa so aussieht: Während US-Waffen dabei helfen, russische Soldaten aus den besetzten Gebieten der Ukraine zu vertreiben, werden Russland und Putin in eine Ecke gedrängt, in der ihnen nur noch zwei Alternativen bleiben: die Niederlage, die Demütigung und alle damit verbundenen Folgen zu akzeptieren oder zu eskalieren, um das zu behalten, was sie haben.

Eine Eskalation, die eine Niederlage verhindern soll, kann irgendwann das Überschreiten der nuklearen Schwelle erfordern. Und das haben Putin und sein Gefolge auch schon gesagt.

Unterm Strich: Irgendwann in diesem Konflikt muss die Erreichung der Kriegsziele der Ukraine Moskau dazu zwingen, eine Eskalation in Betracht zu ziehen oder eine Niederlage zu akzeptieren.

Für Russland gilt: Je schlimmer die Kriegssituation ist, desto eher kommt der Tag, an dem Putin entweder sein Pik-Ass ausspielen muss, um eine Niederlage zu vermeiden, oder eine Niederlage, eine Demütigung und seinen möglichen Sturz in Moskau akzeptieren.

Da Russlands Einsatz von Atomwaffen zu einem Krieg führen könnte, in den auch die Vereinigten Staaten verwickelt werden könnten, wird Kiews unnachgiebiges Streben nach seinen vitalen Interessen – die Rückeroberung aller von Russland eroberten Gebiete, einschließlich des Donbass und der Krim – schließlich die vitalen Interessen der USA gefährden.

Wenn Kiew mit Waffen und Unterstützung der USA die Russen von der Krim und aus dem Donbass verdrängt, rückt der Krieg mit Russland immer näher an einen Atomkrieg heran…

(Auszug aus diesem Text von Patrick Buchanan. Buchanan war als Konservativer unter Reagan in der Regierung und trat selber mehrmals als US-Präsidentschaftskandidat an. Übersetzt mit DeepL.com)

Like